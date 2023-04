Chauffører fra polsk transportfirma strejker på tysk rasteplads

Onsdag 12. april 2023 kl: 15:03

"Der polnische Firmeninhaber der Spedition wurde am Freitagvormittag, als er gegen 11 Uhr mit mehreren Personen und Fahrzeugen auf der Raststätte erschienen war, vorläufig festgenommen. Die Personen, die teilweise sehr martialisch auftraten und Schutzwesten trugen, sollen zum Teil versucht haben, sich gewaltsam Zugang zu den Lastwagen zu verschaffen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei konnten mit Diensthunden und unter Androhung des Einsatzes von Pfefferspray und Schlagstock eine Auseinandersetzung verhindern. Verletzt wurde niemand.Bei der Durchsuchung von Personen und Fahrzeugen fanden die Beamten zwei Messer, einen Zahnschutz und Pfefferspray.



Insgesamt wurden im Rahmen der Einsatzmaßnahmen letztlich 19 Personen vorläufig festgenommen, darunter auch der Speditionsinhaber. Sie wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeipräsidium Südhessen verbracht. Gegen die Personen wurden, abhängig von den Ermittlungen, Anzeigen unter anderem wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, Bedrohung, Nötigung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Störung einer Versammlung erstattet und es erfolgten erkennungsdienstliche Behandlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgten noch Gefährderansprachen. Zudem erhielten alle einen Platzverweis für die Rastanlage".

Af: Redaktionen Forsøget på at smide chaufførerne ud mislykkedes - blandt andet fordi tysk politi var talrigt til stede på rastepladsen. Tysk politi anholdt i forbindelse med indsatsen 19 personer - blandt andre det polske firmas direktørI forbindelse med indsatse langfredag udsendte politiet i Hessen følgende:Dansk bearbejdelse af ovenstående:Ejeren af det polske transportfirma blev anholdt fredag formiddag, da han omkring klokken 11 mødte op på rastepladsen sammen med flere personer og køretøjer. Personerne, hvoraf nogle opførte sig meget krigerisk og bar beskyttelsesveste, skal have forsøgt at bruge magt for at få adgang til lastbilerne. En talrig politistyrke med politihunde kunne ved hjælp af peberspray og knipler forhindre et sammenstød mellem chaufførerne og det polske hold af sortklæde mennesker. Ingen kom til skade. Under ransagningen af ​​personer og køretøjer fandt betjentene to knive, en mundbeskytter og peberspray.I alt 19 personer blev midlertidigt anholdt i forbindelse med politiets indsat - herunder ejeren af ​​det polske transportfirma. De blev bragt til politihovedkvarteret i det sydlige Hessen for yderligere afhøringer. De anholdte personer sigtet blandt andet for grove fredskrænkelser, trusler, tvang, forsøg på farlig legemsbeskadigelse og brud på forsamlingsfriheden. Efter politiindsatsen blev der stadig fremsat trusler og alle 19 fik forbud mod at opholde sig på rastepladsen.På facebook kan man se flere indslag om situationen - også den langfredag - klikDe strejkende chauffører, der får hjælp og støtte fra andre chauffører og borgere i området, fortsætter deres strejke for at få deres løn.Det polske firma har fået chaufførerne fra Georgien og Uzbekistan til Polen ved at udnytte EU's regler. Det var en lignende brug af EU's regler, som transportfirmaet Kurt Beier udnyttede, da det i 2018 blev klart, at eksempelvis chauffører fra Filippinerne arbejde og levede under kummerlige forhold på en plads i Padborg.