Tysk virksomhed vil etablere et logistisk brohoved på Lolland

Fredag 17. februar 2023 kl: 09:47

Klar til byggestart

Første skridt ind i Danmark

Tyske virksomheder kigger på Lolland-Falster



Om Hub 48 Maribo:

HUB 48 Maribo bliver opført på Europavej i Maribo Erhvervspark, der ligger midt i et trafikknudepunkt. Sydmotorvejen går lige forbi med 15 minutters kørsel sydpå til Femern Bælt-forbindelsen og 90 minutters kørsel nordpå til København. Desuden er området to minutters kørsel fra Rute 9, der løber over Lolland og via Spodsbjerg-Tårs overfarten til Langeland og Fyn

Om Peper & Söhne Corporate Group:

Peper & Söhne Corporate Group blev grundlagt i begyndelsen af 2013 som stifternes familiekontor. Gruppen har specialiseret sig i udvikling af ejendomsprojekter, forvaltning af aktive og passive virksomhedsinvesteringer og investeringer i finansielle aktiver

Kerneaktiviteterne projektudvikling og ejendomsadministration drives af Peper & Söhne Projekt GmbH (PSP), som blev outsourcet i 2017. Opgaverne omfatter konceptuelt design, planlægning, udvikling og revitalisering af erhvervsejendomme. Der tilbydes innovative koncepter baseret på erfaring inden for logistiksektoren. Inden for ejendomssektoren tilbyder PSP ikke kun projektudviklinger, men også projektområder, projektideer og kapitalinvesteringsmuligheder

For det danske marked varetages denne opgave af Peper & Soehne ApS, som blev grundlagt i 2022.

Indtil nu er der gennemført mere end 35 projekter med et beløb på over 322,4 millioner euro

Peper & Söhne Corporate Group er således godt etableret i den nordvestlige del af Tyskland. I 2020 gennemførte Peper & Söhne et projekt, som betød meget for virksomheden: Med "Allerkai 4", som er en del af den omfattende omstrukturering af industri- og logistikområdet i Bremen-Hemelingen, blev der især taget hensyn til de små og mellemstore virksomheders interesser. Det er også her, at Peper & Söhne har sit hovedsæde

Af: Redaktionen Det er Femern forbindelsen, der trækker den tyske virksomhed til Lolland for at etablere et brohoved til resten af Skandinavien. Den tyske virksomhed er overbevist om, at regionen vil opleve et massivt økonomisk opsving i de kommende år.- Vores interesse for denne placering er langsigtet, da vi er overbevist om, at regionen vil opleve et massivt økonomisk opsving i de kommende år. Efterspørgslen efter etableringsarealer til erhvervsmæssig brug er allerede stigende, siger Christoph Peper, der er Managing Partner i Peper & Söhne Corporate Group.Marco Dibbern, der er Operations Director for det danske datterselskab, Peper & Soehne ApS, forklarer, at arealet er navngivet "Hub 48 Maribo", og udbygningen vil ske i to faser.- Første fase er på samlet 8.700 kvadratmeter og igangsættes i år. Det involverer bygninger til håndværkere, mindre erhvervsvirksomheder med særlige transportbehov samt bygninger til industrivirksomheder. I 2024 år igangsætter vi Fase 2, siger Marco Dibbern.Peper & Söhne har en projektportefølje bag sig på over 2,4 milliarder kroner på det tyske marked. Overtagelsen af det store areal tæt ved Femern Bælt tunnelbyggeriet er den tyske virksomheds første aktivitet i Danmark. Det sker i samarbejde med det tyske ejendomsrådgivningsfirma Robert C. Spies, som forestår markedsføringen af "Hub 48 Maribo", og som ligesom Peper & Söhne har etableret sig med dansk datterselskab, Robert C. Spies Nordics.Til at udføre byggeopgaven har man valgt DS Gruppen fra Hobro, hvor kontraktforhandlingerne er i den sidste fase. Den danske totalentreprenør blev i 2022 en del af den tyske Goldbeck-koncern, som Peper & Söhne igennem flere år har haft et tillidsfuldt samarbejde med. Goldbeck er via 104 afdelinger repræsenteret over hele Europa og har en omsætning på over 37 milliarder kroner.- Det siger i den grad noget om Lollands potentiale, når en seriøs tysk virksomhed som Peper & Söhne satser så massivt på vores område, siger Holger Schou Rasmussen (S), der er borgmester i Lolland Kommune.Hos Business Lolland-Falster, som har håndteret markedsføringen af erhvervsparken indtil nu, mærker man også en klar tendens.- Interessen i dansk erhvervsliv for Lolland-Falster har været stigende i flere år, men nu oplever vi også en stærk interesse sydfra. Det har været vigtigt for os sammen med kommunerne at gøre det nemt for nye både danske og tyske virksomheder at etablere sig i området, og vi hører også tit, at det er en vigtig parameter, siger Mikkel Wesselhoff, der er administrerende direktør i Business Lolland- Falster.Han ser et stort samarbejdspotentiale med Peper & Söhne og Robert C. Spies Nordics.