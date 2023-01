Fagforening vil have vognmand med på overenskomsten

Torsdag 26. januar 2023 kl: 11:49

Af: Redaktionen Godschaufførernes Landsklub oplyser videre, at der er varslet sympatikonflikt på Transportgruppens område, Industri-, Byggegruppen og NNF."Vi kan godt lide at transportvirksomheder i Danmark konkurrerer på at være dygtige og ikke på at spare på chaufførernes løn og arbejdsvilkår", skriver Godschaufførernes Landsklub på Facebook, som opfordrer til, at chauffører og andre tager nogle billeder rundt omkring i landet og sender dem til Godschaufførernes Landsklub i en privat besked via Facebook."Vi håber på jeres opbakning og hjælp til denne konflikt, så vi sammen kan sikre ordentlige løn og arbejdsforhold for alle chauffører i Danmark", lyder det på Facebook fra Godschaufførernes Landsklub.