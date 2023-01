- Maskinanhænger har to aksler både for og bag

Onsdag 18. januar 2023 kl: 14:01

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Bund fremstillet af 70 mm træplanker og med 5/7 mm ståldørkplade over hjulene

Boltforskydelig træktriangel med 6 x 100 mm

2 stk. støtteben med plade i bagenden

2.800 mm lange hydrauliske og sideforskydelige ramper

Opkøringsjern på ramper og i bagende

Aftagelig 600 mm høj alu-forsmæk

Anhængerens længde er på 10.400 mm og bredden er på 2.800 mm

Om den nye maskinanhænger:Kel-Berg anhængeren er leveret med fire ti-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremserDen nye maskinanhænger er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Videbæk Entreprenørforretning har over 70 år erfaring med speciale indenfor naturgenopretning, udstykning, nedgravning af vand, fjernvarme og kloakering, vejarbejde med mere.Den nye maskinanhænger er kopi af firmaets gamle, som var taget ud af drift, men som Videbæk Entreprenørforretning gerne ville have en ny af.Lastas fik derfor opbygget en ny magen til hos Kel-Berg. Den nye anhænger er indkøbt til at køre med egne maskiner.