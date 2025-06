Busoperatørs sikkerhed og kontrol bliver fulgt

Søndag 1. juni 2025 kl: 20:28

Af: Redaktionen

Movias direktion og Umoves ledelse har de seneste uger holdt ugentlige møder. Som følge indfører Movia yderligere tiltag, der følger op på Umoves sikkerheds- og kontrolprocedurer.









- Ansvaret for trafiksikkerhed kan ikke deles - det er altid operatørens ansvar, at busdriften sker i lovlige og vedligeholdte busser. I situationer som denne, hvor der opstår usikkerhed, er det Movia’s pligt og ansvar at følge Umove’s forbedringsplan helt tæt, så vi kan blive betrygget i, at bustrafikken leveres i overensstemmelse med vores kontrakter, og i at Umove opfylder alle lovmæssige sikkerhedskrav, siger administrerende direktør i Movia, Dorthe Nøhr Pedersen og fortsætter:









- Movia har et godt og intenst samarbejde med Umove om denne vigtige opgave.









her: Interesserede kan se "Redegørelse om Movias opfølgning på Umove's håndtering af busser med sikkerhedskritiske fejl"













© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.