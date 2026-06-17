Letbanetog kører flere gange om søndagen

Onsdag 17. juni 2026 kl: 13:51

Fremover vil togene på Aarhus Letbane om søndagen køre hver halve time mellem Aarhus H, Odder og Grenaa i tidsrummet fra klokken lidt over 9 om formiddage og frem til lidt efter klokken 21 om aftenen. Det er en fordobling af den nuværende frekvens, hvor Letbanen kører én gang i timen. Udvidelsen bringer søndagsbetjeningen på niveau med hverdage og lørdage.









De ekstra afgange giver kortere ventetid og gør det nemmere at komme til og fra Aarhus, Odder og Grenaa.









Erfaringer viser, at flere afgange kan få flere til at vælge at tage med letbanen. Hos trafikselskabet Midttrafik oplevede man sidste år en passagerfremgang på op til 60 procent på aften- og lørdagsafgange, da passagererne fik dobbelt så afgange med letbanen på begge strækninger.









- Vi kan se, at ekstra letbaneafgange målrettet fritidssegmentet tiltrækker ekstra passagerer. Mange vil for eksempel gerne være bilfrie til sociale arrangementer. Med flere søndagsafgange gør vi det endnu lettere for kunderne at tilvælge den kollektive trafik, siger Henrik Juul Vestergaard, der er afdelingschef for planlægning, rådgivning og flextrafik hos Midttrafik.









56 ekstra afgange om søndagen

I dag kører Letbanen én gang i timen om søndagen. Med den nye køreplan udvides driften med i alt 56 ekstra søndagsafgange.









L1 mellem Aarhus H og Grenaa får 30 nye afgange, mens L2 mellem Odder og Lystrup/Lisbjerg udvides med 26 afgange.









Samtidig fastholdes de samme afgangstidspunkter som på hverdage og lørdage. Det skal gøre køreplanen mere enkel og genkendelig for passagererne.









Målet er, at afgangstiderne bliver nemmere at huske, så de rejsende ikke skal forholde sig til særlige søndagstider, når de planlægger deres rejse.

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