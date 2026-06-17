Sager om arbejdsskader og sociale forhold har udløst godt 17 millioner kroner

Onsdag 17. juni 2026 kl: 13:40

Det fremgår af det seneste nummer af medlemsbladet "Fællesskab" som 3F Københavns Chauffører & Vestegnen har udgivet her i juni.









her: Interesserede kan læse det seneste nummer af Fællesskab













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