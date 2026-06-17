Sager om arbejdsskader og sociale forhold har udløst godt 17 millioner kroner
Onsdag 17. juni 2026 kl: 13:40Af: Redaktionen
3F Københavns Chauffører & Vestegnen har i løbet af årets første fire måneder skaffet sine medlemmer 17.484.836 kroner i faglige arbejdsskadesager og sociale sager
Det fremgår af det seneste nummer af medlemsbladet "Fællesskab" som 3F Københavns Chauffører & Vestegnen har udgivet her i juni.
Interesserede kan læse det seneste nummer af Fællesskab her:
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- Sager om arbejdsskader og sociale forhold har udløst godt 17 millioner kroner
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