Fra 1. juli kommer der told på alle varer fra web-butikker uden for EU

Onsdag 17. juni 2026 kl: 10:56

I dag er varer, som EU-forbrugere køber i web-butikker fra lande uden for EU, fritaget for told, hvis værdien af pakkens indhold ikke overstiger 150 euro - knap 1.125 kroner. Tolden skal betales pr. varepost af pakker, der har en værdi på op til 150 euro. På varer, der overstiger en værdi på 150 euro, gælder de samme toldsatser som før.









De nye regler indføres som led i EU’s indsats mod den kraftige vækst i e-handel af pakker af lav værdi, som de seneste år er strømmet til Danmnark og andre EU-lande fra lande uden for EU.









Den nye told opkræves pr. varepost i en pakke sendt fra et ikke-EU-land. Indeholder den samme pakke flere forskellige typer af varer, skal tolden på 3 euro derfor betales flere gange. Bestiller man for eksempel tre t-shirts, et par denimjeans og seks drikkeglas af plast, indeholder pakken altså tre vareposter, og forbrugeren skal betale 9 euro i told for pakken.









Toldstyrelsen lancerer ny vejledningsside på toldst.dk

For at hjælpe forbrugerne med at forstå de nye toldregler, har Toldstyrelsen lanceret en ny side, hvor man kan finde eksempler og få svar på de mest gængse spørgsmål om den nye told.









- Vi ved, at mange i dag handler på webshops uden for EU. Vi ønsker at gøre det nemt for danskerne at forstå, hvad de nye regler betyder for dem i praksis, når de handler på nettet – men også forklare, hvorfor den her told kommer på. EU har vedtaget tolden for at beskytte forbrugerne, siger Christian Lützen, der er direktør i Toldstyrelsen.









På vejledningssiden kan forbrugerne blandt andet finde svar på, hvilke køb der bliver omfattet af reglerne, og hvordan den nye told beregnes.









- Vi forventer, at mange vil have spørgsmål om tolden i den første tid. Derfor samler vi vejledninger, eksempler og svar på de mest almindelige spørgsmål ét sted, så forbrugerne hurtigt kan få overblik over reglerne, fremhæver Christian Lützen.









Interesserede kan finde vejledningen på Toldstyrelsens web-side - klik her:













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