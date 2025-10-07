Tyrkisk 9-tons lastbil er opbygget som stilladsbil
Tirsdag 7. oktober 2025 kl: 10:43Af: Redaktionen
3EC Truck & Bus i Børkop mellem Vejle og Fredericia har fornyligt leveret en 9-tons BMC-lastbil opbygget som stilladsbil til Norisol A/S, der har hovedsæde i Glostrup og afdelinger i Skelskør, Frederickshavn og Fredericia
Den nye stilladsbil er fra tyrkiske BMC og opbygget med en stærk og brugervenlig ladopbygning til effektiv transport af stilladser.
3EC Truck & Bus fremhæver, at opbygningen, der er leveret direkte fra firmaets værksted, er udført med fokus på funktionalitet, sikkerhed og holdbarhed, så bilen kan klare de mange daglige opgaver uden problemer.
Lidt om 3EC Truck & Bus:
- 3EC Truck & Bus har hjemsted i Børkop og sælger opbygger, reparerer og tilbyder fuld service af lastbiler og busser
- 3EC Truck & Bus er forhandler af lastbiler fra tyrkiske BMC
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Svineeksportør er blevet meldt til politiet for dokumentfalsk
- Vognmand fra Tølløse har fået ny trækker til store og tunge opgaver
- Politiet anholdt tre mænd
- Dansk-baseret transport- og speditionsfirma køber luft- og søfragtaktiviteter i Polen og Tyskland
- Tyrkisk 9-tons lastbil er opbygget som stilladsbil
- Salgskonsulent bliver Solutions Sales Manager
- Grise fra Danmark kommer ud på længere transporter en angivet
- Ny containerterminal i Fredericia blev indviet i weekenden
- Transportfirma i Kolding bliver en del af større koncern
- Solpaneler på lastbiler skal reducere brændstofforbruget
- Fragtmand i Aarhus har fået en elektrisk trækker
- Vognmand i Toftlund er gået konkurs
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!