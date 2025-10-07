Tyrkisk 9-tons lastbil er opbygget som stilladsbil

Tirsdag 7. oktober 2025 kl: 10:43

Den nye stilladsbil er fra tyrkiske BMC og opbygget med en stærk og brugervenlig ladopbygning til effektiv transport af stilladser.









3EC Truck & Bus fremhæver, at opbygningen, der er leveret direkte fra firmaets værksted, er udført med fokus på funktionalitet, sikkerhed og holdbarhed, så bilen kan klare de mange daglige opgaver uden problemer.









Lidt om 3EC Truck & Bus:

3EC Truck & Bus har hjemsted i Børkop og sælger opbygger, reparerer og tilbyder fuld service af lastbiler og busser

3EC Truck & Bus er forhandler af lastbiler fra tyrkiske BMC

