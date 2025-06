Letbanen i København åbner i to etaper

Søndag 1. juni 2025 kl: 20:59

Af: Redaktionen

I 2024 blev det besluttet af opdele åbningen af Hovedstadens Letbane i to. Åbningen af strækningen fra Ishøj til Rødovre Nord i efteråret 2025 giver mulighed for at indhente praktiske erfaringer frem mod den komplette åbning af strækningen i sommeren 2026.









- Letbaneførerne vil opnå rutine i kørsel med passagerer på strækningen, og der kan løbende udføres tekniske optimeringer og tilpasninger. Det skaber et solidt grundlag for at sikre en høj driftsstabilitet og kundeservice, når hele strækningen åbner, siger bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane, Jakob Thomasen (S), og fortsætter:









- Den væsentligste faktor for beslutningen om at åbne i to dele er dog, at vi ønsker at levere effektiv kollektiv transport til gavn for de mange borgere langs Ring 3, så snart det er muligt.









Kommerciel strategi skal understøtte passagertilgang

For at understøtte tilvæksten af passagerer fra første dag udarbejdede selskabet sidste år en kommerciel strategi, der fra 2025 og fem år frem skal danne grundlag for tiltag målrettet mod passagerer og virksomheder i letbanekommunerne, så flere vælger Letbanen til som transportmiddel. Det drejer sig blandt andet om, at man kan tage sin cykel med gratis.









- Det har stor betydning for de kommende passagerer, at de har mulighed for at kombinere deres rejse i den kollektive trafik med cyklen. Derfor vil vi gerne gøre det så nemt og attraktivt som muligt at have cyklen med i toget, siger Jakob Thomasen.









Fremdrift i både testkørsler og anlægsarbejde

Testkørslerne, der begyndte på strækningen mellem Rødovre Nord og Glostrup Station i august sidste år, er foregået efter tidsplanen, og derfor har det været muligt at udvide strækningen for testkørsel til Ishøj i marts i år.









Mens der blevet testkørt og klargjort til testkørsel på den sydlige del af strækningen, er det også gået fremad med de resterende anlægsarbejder i nord. I 2024 blev blandt andet den sidste letbanebro over Hillerødmotorvejen mellem Gladsaxe og Herlev anlagt. I Lyngby-Taarbæk blev anlægsarbejdet i kommunen afsluttet, så der nu blot er mindre justeringer tilbage. Derfor er arbejdet med Letbanens kørestrøm i fokus.

