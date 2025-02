18 motorvejsrastepladser får nye operatører

Tirsdag 25. februar 2025 kl: 10:49

35 år gamle kontrakter

Nemmere at tanke strøm på farten



Fakta om udbuddet:

Fire rastepladser med ”rene” ladeparker (opdelte ladeparker med 16 eller flere ladepladser)

16 rastepladser med tankstationer og tilhørende ladepark

To rastepladser med tankstationer, hvor der allerede er etableret ladeparker

Af: Redaktionen Fra 2026 skifter mange tankstationer på rastepladser langs motorvejene navn samtidig med, at der er flere ladestandere til elbiler. Det er resultatet af Vejdirektoratets udbud af 20 ladeparker og 18 tankstationer - herunder fem med mulighed for restaurantkoncept - på rastepladser langs motorvejene. Ladeparkerne er en del af Infrastrukturplan 2035, hvor et bredt flertal i Folketinget besluttede at udbygge ladeinfrastrukturen langs statsvejnettet.Udbuddene har været bygget op således, at der på en given rasteplads skulle bydes på en tankstation og en ladepark sammenlagt. De steder, hvor ladeparken har 16 ladepladser eller derover, er den, af hensyn til konkurrencen, opdelt i to, så der, udover tankstation og nogle steder restaurant og ladepark, også kunne bydes på udelukkende en ladepark.- Vi har været heldige, at udbuddet af tankstationerne faldt sammen med, at vi skulle udbyde en lang række ladeparker på rastepladserne. Det har givet os mulighed for at slå det hele sammen, så operatørerne har kunnet byde på både rene ladeparker eller ladeparker samt tankstation og eventuelt en restaurant, siger projektleder Jesper Kaae fra Vejdirektoratet.Det var tilbage i 1990, der sidst var blev indgået aftaler med operatørerne af tankstationerne på de 18 statslige rastepladser. Det skyldes, at der i sin tid blev lavet aftaler, der gjaldt 35 år ud i fremtiden.I det nye udbud er lejeperioden forkortet, så den fremover gælder 10 år i stedet for 35 år.- Der kan ske rigtig meget på 35 år. Nogle af de krav, vi stillede i udbuddet i sin tid, er ikke længere relevante. For eksempel blev der i 1990 stillet krav om adgang til telefaxmaskiner og salg af kassettebånd, siger Jesper Kaae.I det nye udbud af tankstationer har Vejdirektoratet blandt andet stillet krav om, at der tilbydes et bredt og varieret sortiment af mad- og drikkevarer, som er tidssvarende og som afspejler behovet blandt trafikanterne, herunder sikrer alternativer for vegetarer, veganere med flere.Derudover er det et krav, at der er fri og gratis offentlig adgang til toiletterne 24 timer i døgnet året rundt med høje krav til rengøring og eftersyn af faciliteterne.Når kontrakterne med de nye operatører på rastepladserne er underskrevet, begynder arbejdet med at etablere de 20 nye ladeparker med samlet set 276 lynladepladser.Anlægsarbejdet for de første ladeparker begynder i foråret, og foregår i hele 2025, så ladeparkerne står klar til kunder i januar 2026.Rastepladserne blev udbudt i perioden 7. august 2024 til 1. november 2024.Udbuddene omfattede følgende:Fem steder kunne der, udover den egentlige tankstation, også tilbydes et restaurantkoncept i dertil egnede lokaler i forbindelse med tank/serviceanlægget

De nuværende kontrakter på tankstationerne udløber 31. december 2025, og de nye træder i kraft fra 1. januar 2026. Kontraktlængden er 10 år modsat de nuværende kontrakter, der gælder 35 år





Ladeparkerne var den sidste del af puljen på 500 millioner kroner, der blev afsat i forbindelse med Infrastrukturplan 2035





Havde ladeparken 16 eller flere ladepunkter blev den af konkurrencehensyn opdelt, så der kunne komme to ladeoperatører









Vejdirektoratet forventer, at ladeparkerne kan åbne i begyndelsen af 2026









