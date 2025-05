Flere lastbiler fra hollandsk producent kører fra fabrikken med en serviceaftale

Tirsdag 27. maj 2025 kl: 10:46

Af: Redaktionen

DAF fremhæver, at DAF MultiSupport garanterer den højeste oppetid for køretøjer gennem løbende vedligeholdelse, og at transportvirksomhederne opnår den maksimale sikkerhed ved på forhånd at kende omkostningerne pr. kilometer og får mindre ledelses- og administrationsarbejde.









Kontrakt nr. 300.000 blev underskrevet af den polske virksomhed PC Logistics på en New Generation DAF XG 480 lastbil. Køretøjet, som indgår i en ordre på 15 ens specificerede trækkere, skal anvendes til transport af flydende råmaterialer i tankcontainere i Vesteuropa.





Langdistancetransport i Europa

PC Logistics, der blev grundlagt i 2014 og har base i Dębica i det sydlige Polen, driver en vognpark på næsten 100 lastbiler af forskellige mærker, herunder et stigende antal DAF lastbiler. Virksomheden specialiserer sig i langdistancetransport. PC Logistics servicerer sine kunder via et netværk af distributionscentre i 12 europæiske lande.





Serviceaftale åbner for fokus på kerneforretningen

- Vores vigtigste indkøbskriterier for en lastbil er de samlede ejeromkostninger, chaufførkomforten og sikkerheden, siger Konrad Wójtowicz, der er administrerende direktør hos PC Logistics.









- DAF MultiSupport giver os et klart billede af de samlede omkostninger og minimerer samtidig antallet af værkstedsfakturaer. Desuden er vores lastbiler - uanset hvor de befinder sig i Europa - velholdte og drager fordel af maksimal oppetid. Med DAF's skræddersyede kontrakter på reparations- og vedligeholdelsesservice kan vi fokusere på vores kerneforretning, siger han videre.









I anledning af serviceaftale nummer 300.000 peger man hos DAF på, at en DAF MultiSupport reparations- og vedligeholdelseskontrakt er altid tilpasset den enkelte transportvirksomhed. De kan selv vælge serviceniveau og kontraktperiode og har mulighed for at udvide aftalens dækningsområde til eksempelvis at inkludere opbygninger. Derudover tager DAF's forhandlere sig af al vedligeholdelsesplanlægning og -administration, så virksomhederne kan koncentrere sig om sine kerneydelser.









DAF MultiSupport reparations- og vedligeholdelseskontrakt sikrer transportvirksomhederne en vedligeholdt vognpark og maksimal køretøjstilgængelighed til en fast pris pr. kilometer. DAF MultiSupport tilbyder fire servicepakker, der varierer fra forebyggende vedligeholdelse til alle tænkelige reparations- og vedligeholdelsestjenester. Med kunder over hele Europa har PC Logistics strategisk valgt en fem-årig DAF MultiSupport Full Care kontrakt til sin voksende vognpark af DAF lastbiler.









