Lastbilchauffører underviser elever i trafiksikkerhed

Onsdag 28. maj 2025 kl: 12:14

Af: Redaktionen

Fra april og hen over sommeren besøger OK en række skoler og tilbyder undervisning med fokus på at gøre skolebørnene mere bevidste om, hvordan de skal forholde sig, når de møder en lastbil i trafikken. Tirsdag 3. og onsdag 4. juni er det Ullerup Bæk Skolen ved Fredericia, der får besøg af en OK-chauffør med tankvogn. Her lærer børnene blandt andet, hvor de skal placere cyklen, når de møder en lastbil, som skal svinge til højre.









- Det er vigtigt, at børn føler sig trygge og godt klædt på til at færdes sikkert i trafikken. Vi er rigtig glade for, at vi med OK på Vej og vores besøg kan hjælpe børnene med at være ekstra opmærksomme og gøre deres ture mere sikre, siger Christian Würtz Honoré Askjær, der er chauffør og en del af undervisningsteamet i OK.









Opmærksomhed i trafikken

Mens tankvognen står i skolegården, tilbyder OK-chaufføren eleverne i 6. klasse mulighed for at komme op i førerhuset. Her kan de opleve, hvor udfordrende det kan være for en chauffør at få øje på cyklister, der er tæt på lastbilen.









Hovedformålet med undervisningen er at gøre børnene mere opmærksomme på, hvordan de passer på sig selv, når de møder lastbiler i trafikken. Det er med til at skabe trygge og sikre rammer om det aktive liv, som mange børn har, hvor cyklen spiller en central rolle i forhold til at komme rundt.









- Når vi kommer ud på skolerne, oplever vi, at børnene faktisk bliver overraskede over, hvor lidt vi som chauffører kan se tæt omkring lastbilen. Det gør stort indtryk, når de sidder i førerhuset og opdager, hvor mange blinde vinkler der er, og den viden kan de tage med sig på cykeltur, siger Christian Würtz Honoré Askjær.









Ifølge talk fra Vejdirektoratet stiger antallet af ulykker med børn i trafikken, når de fra 10-12-års alderen begynder at færdes mere på egen hånd i trafikken.









