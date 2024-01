Vogntog på 24 meter er fuldt elektrisk og har plads til 160 kubikmeter

Mandag 22. januar 2024 kl: 10:27

Fakta om det batterielektriske vogntog:

EL-lastbilen är en Volvo FH 6×2 Electric opbygget hos MT Eksjö - Eksjö Maskin & Truck AB - i Eksjö mellem Jönköping og Oskarshamn

Tilladt totalvægt - vogntoget: 64 tons

Batterikapacitet: 540 kWh - nominel kapacitet

Udnyttet kapacitet: 490 kW - kontinuerlig effekt

Af: Redaktionen (Foto: 2 Fotografer)Det nye vogntog, som de to virksomheder sammen lancerer, er et syv-akslet vogntog på 24 meter med en batteri-elektrisk Volvo FH 6×2 Electric som forvogn med en tilhørenede fire-akslet påhængsvogn, der på svensk bliver til en Flexoekipage med en tilladt totalvægt på 64 tons.Vogntogets opbygning er el-hydraulisk på flere leder. Siderne er el-hydraulisk betjente, og lastrummene på både forvogn og påhængsvogn kan tippes til siden. Derudover kan vogntoget læsses både bagfra, ovenfra og så fra siden.- Vi fortsætter med at udfordre branchestandarderne og går forrest - også når det gælder mere avancerede opbygninger, som denne med 100 procent batteridrift, siger Mathias Lidén, der er administrerende direktør i Alltransport i Östergötland.Den batteri-elektriske lastbil skal hovedsageligt transportere flasker og dåser i løs vægt mellem Returpacks forskellige anlæg i Sverige og Returpack's fabrik i Norrköping.- Vi håndterer til stadighed øgede pantmængder og arbejder derfor løbende med at forbedre vore logistikløsninger og sikre, at vore transporter er bæredygtige, siger Marie Skoog, der er logistikchef hos Returpack/Pantamera.- Sammen med vores leverandøreer og den nye eldrevne flexoekipage har vi nu taget endnu et vigtigt skridt på vejen mod klimaneutralitet i 2030.Selvom vogntoget kan rumme op mod 160.000 fyldte en-liters kartoner, må det ikke køre med dem, da vægten af de fyldte kartoner vil være på over 160 ton og dermed overgå vogntogets nyttelast flere gange.















