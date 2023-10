Vognmand i Vejle valgte en af af de lange

Fredag 27. oktober 2023 kl: 13:03

Af: Redaktionen Forvognen - en fire-akslet Volvo FH540 8x4 med tridembogie - er opbygget med en bagmonteret krankonsol, hvor der hører en Hiab X-HiPro 262 EP-5 CD-kran med fem hydrauliske udskud og med manuelt opsvingbare støtteben. Kranen er på et bagmonteret krankonsol, hvor kranen kan afmonteres, så forvognen kan bruges til opgaver, hvor kranen ellers vil være i vejen.Kranen har CombiDrive 4-radiostyring med en del-betjening af tippelad, så det kan styres via kranens fjernbetjening.Sawo har også leveret tippeladet - et Nopa FTPL320 lad med tre-vejstip - der har en udvendig længde på 6.700 mm og med 1.100 høje sider med lodret pendel i begge sider.Sawo har derudover leveret en Nopa KTS240-kærren med tre-vejstip og lodret pendel i begge sider sammen med forvognen.PTS Gruppen ApS tilbyder entreprenør-, køreplade- og grusgravskørsel, udtagning af jordprøver og bortskaffelse af overskudsjord.