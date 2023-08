10.000 ventes at besøge truckshow i Skåne

Onsdag 16. august 2023 kl: 15:42

Af: Redaktionen Skåne Truckshow betegnes som en to-dages familiefest, hvor lastbilchauffører og vognmænd fra Sverige og de øvrige nordiske og nordeuropæiske lande har mulighed for at vise deres køretøjer frem - møde kolleger og konkurrerer om, hvem der har den flotteste lastbil.Skåne Truckshow har i år fået to nye tiltag. En udstilling af A-traktorer, der henvender sig til ungdommen, og ”Talk Show på Skåne Truck Show”, der er en serie seminarier i form af interview og panelsamtaler. Her kommer man blandt andet til at diskutere det stigende behov for lastbilchauffører, omstillingen til alternative drivmidler, elektrifiseringen og digitaliseringen af administrationen på landtransportområdet. ”Talk Show på Skåne Truck Show” arrangeres af vognmandsorganisationen Sveriges ÅkeriföretagSkåne Truckshow har været gennemføret hvert år siden 2012 motorbanen i Ljungbyhed i det nordvestlige Skåne. Fra Helsingborg er der godt 40 kilometers kørsel.Interesserede kan se mere om Skåne Truckshow