Vognmand i Højslev har fået ny trailer til betonelementer

Mandag 25. juni 2018 kl: 10:24

Af: Redaktionen Den nye Innelader har tre 10-tons BPW ECO Plus-aksler og opnå en totalvægt på 48.000 kg ved blokvognskørsel. Ved almindelig kørsel er totalvægten 42.000 kg. Akslerne er vedligeholdelsesvenlige og er udstyret med nødsikring, som sikrer ukontrolleret sænkning under kørsel.





To par hydrauliske lastsikringer, der er vandret og lodret svingbare, sikrer optimal godsstøtte. Lastsikringerne kan flyttes og fastgøres i længderetningen på vinkelskinner.





Traileren er leveret med Wabco EBS, som giver chaufføren mulighed for at aflæse aksellasten digitalt.







Derudover er køretøjet leveret med den nyeste generation bagdør, som kan åbnes på traditionel vis samt svinge op, så man kan kører med åben bagdør, uden at det går ud over totalbredden.









© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.