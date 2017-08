ITD-mand runder 60 år - og 25 år hos organsiationen

Tirsdag 29. august 2017 kl: 12:21

Af: Redaktionen I forbindelse med Kim Høi’s 60 årsdag og 25-årsjubilæum har ITD udsendte følgende:





Da Kim Høi for første gang trådte ind i FDE for 25 år siden, var det med et ønske om at kigge op af regnskabsbøgerne og være en del af en virksomhed efter 10 år som revisor. Og det ønske har han til fulde fået indfriet, for Kim Høi har haft rigtig mange kasketter på i sine 25 år i ITD-koncernen, hvor han har haft mange forskellige job i både FDE og ITD.



- Jeg ville gerne prøve nogle ting af og meget gerne i en virksomhed, hvor man er tættere på beslutningerne, end man er som revisor. Og det har været det helt rigtige for mig, for jeg har ikke haft behov for at skifte job, for der har hele tiden været mange udfordringer og spændende opgaver, siger han.



I 1992 hed virksomheden kun FDE, og Kim Høi begyndte som controller. Men der gik kun få år, så var Kim Høi blevet chef for udviklingsafdelingen, der blandt andet skulle udvikle nye produkter og koncepter inden for momsservice. Udvikling blev ved med at fylde i jobbet, for derefter blev Kim Høi ansvarlig for produktudvikling af tele, netshop, bogføring og TransportIT for blot at nævne nogle af de opgaver, der har været under Kim Høis kasketter.



Den 1. august 2017 tiltrådte Kim Høi som direktør for FDE og VIALTIS, der er de kommercielle selskaber i ITD-koncernen med hovedopgaverne momsrefusion og motorvejsbetalinger for transportvirksomheder.



- Jeg har aldrig stået tilbage fra at tage imod en udfordring, og da jeg fik tilbuddet om at blive direktør for FDE og VIALTIS, var jeg ikke sen til at sige ja tak. Jeg ser frem til at udvikle selskaberne i tæt samarbejde med de mange, dygtige medarbejdere, der sidder i hovedkontoret eller på en af vores mange kontorer rundt omkring i Europa, fortæller Kim Høi.



Kim Høi har også været inde at arbejde i ITD-koncernens maskinrum. Inden stillingen som direktør var han i fem år chef for ITD’s medlemsservice, der i sin tætte dialog med medlemsvirksomhederne har udviklet sig til en aktiv service, hvor ITD-medarbejderne ofte er ude for at hjælpe medlemsvirksomhederne direkte på deres adresser for at yde en god service.



Direktøren kan se tilbage på de første 25 år i ITD-koncernen, som mikser forretning og forening på en unik måde.



- Jeg er sikker på, at der ikke findes en forening, der servicerer deres kunder på samme måde som her hos os i ITD-koncernen. Vi har altid kun været et telefonopkald væk fra vores medlemmer, og der er ikke noget med at taste et ciffer eller vente i lang kø for at få hjælp. Vi har hele tiden leveret servicer, der kan hjælpe medlemmerne – enten som en del af kontingentet eller som et produkt, de kan købe, siger Kim Høi.



60 fylder mere end 50

Kim Høi har i alle årene, han har arbejdet i ITD-koncernen, kørt til Padborg fra hjemmet i Dybbøl, hvor han bor sammen med hustruen Birgit. Når han skal slappe af og få lidt motion, så sker det i vandet, når han tager en masse crawltag i svømmehallen.



Parret har to voksne sønner og tre børnebørn, og det betyder også, at Kim Høi må erkende, at 60 er et større tal end 50.



- Jeg var ligeglad, da jeg fyldte 50 år, for det betød ikke noget, men jeg må indrømme, at det er noget andet med 60. Det er lidt mærkeligt, for nu er man lidt tættere på at se en ende på sit arbejdsliv, end man har kunnet se tidligere, for det stopper jo på et eller andet tidspunkt, siger han.



- Men det bliver ikke de kommende år, for nu venter der mange spændende opgave i FDE og VIALTIS, tilføjer Kim Høi.















