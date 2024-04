Tog er aflyst mellem Silkeborg og Herning i weekenden og mandag - måske længere

DÆMNINGSSKRED VEST FOR SILKEBORG:

Fredag 5. april 2024 kl: 18:04

Af: Redaktionen Lørdag og søndag er det kun på strækningen mellem Engesvang og Silkeborg, der er spærret, og hvor Arriva indsætter togbusser. Mandag kører togbusserne igen mellem Silkeborg og Herning, og sidst på formiddagen mandag kommer Banedanmark med en prognose om, hvornår togtrafikken kan genoptages. Der kan blive tale om en forlængelse af spærringen.- Allerede nu er der faldet 40 mm regn i april. Det svarer til, hvad vi normalt oplever i hele april-måned. Den megen regn har gjort, at der er kommet et dæmningsskred nær Funder mellem Silkeborg og Herning. Skaderne er omfattende, og vi kommer med ny prognose på mandag, siger direktør for Infrastruktur i Banedanmark, Claus Scheel Hincke.