Aalborg-virksomhed kører ud med syv-akslet vogntog

Onsdag 8. maj 2024 kl: 13:53

Af: Redaktionen - Vi råder over fem lastbiler - tre forvogn/hænger-træk, en trækker med flere forskellige trailere samt en solo-forvogn. Den nye Scania er specificeret og opbygget helt efter chaufførens Thorvalds ønsker, siger indehaver af Jørgensen Total Entreprise, Henrik Jørgensen, og fortsætter:





- Hurtig og kompetent betjening fra Peter Munkholm, og super god support undervejs fra Stiholt.



Med den nye forvogn har Jørgensen Total Entreprise aftalt, at Stiholt skal stå for den fremtidige vedligeholdelse af den nye bil via en 10-årig serviceaftale.

HMF i Nørresundby har leveret og monteret et Joab-kroghejs med knækarm og en kapacitet på 24 ton på den nye Scania. Kroghejset skal bruges til at håndtere containere på både forvogn og den tre-akslede overføringanhænger, som hører til som bagerste del af vogntoget.







Nordjysk Autolakering har malet hele trækket bortset fra det fabrikslakerede førerhus, der er er blevet polstret indvendigt på gulv, sovekabine, side- og tagpaneler hos FIX Autopolstring i Hedensted.







