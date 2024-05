Politiet kontrollerede 130 tunge køretøjer - halvdelen udenlandske - og skrev 39 sager

Onsdag 8. maj 2024 kl: 11:30

Køre/hviletid

Kontrolapparat

Godskørselsloven

Overlæs

Fejl og mangler

Reglerne om udstationerede arbejdstagere

Manglende betaling af vejbenyttelsesafgift

Af: Redaktionen Tungvognscenter Syd oplyser, at de primære overtrædelser omhandlede:Tungvognscenter Syd kunne glæde sig over, at der ikke var et eneste tilfælde, hvor transport af dyr gav anledning til at rejse sigtelse.





Flere myndigheder deltog i multikontrollen for at understøtte hinanden på stedet. På kontrollen deltog blandt andet Færdselsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Forsvaret, Skat, Motorstyrelsen, Toldstyrelsen, Arbejdstilsynet og Fiskeristyrelsen.





Ligeledes deltog politipersonale fra Tungvognscenter Øst samt Syd- og Sønderjyllands Politi.





Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært operativ vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi







