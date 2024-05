Vejdirektoratet vil teste støjreducerende asfalt fire steder i landet

Onsdag 8. maj 2024 kl: 11:42

E45 ved Kliplev, Aabenraa Kommune

E45 nord for Randers, Randers Kommune

E20 vest for Køge, Køge Kommune

Af: Redaktionen Vejdirektoratet forklarer, at asfalten har større mellemrum mellem sten i slidlaget og fungerer derfor på samme måde som et akustikloft, hvor hullerne opsuger lyden. Samtidig dræner det også vandet hurtigere, hvilket både giver positive effekter for trafikken i regnvejr og giver mindre støj for beboerne langs vejen.- Det er en stor og vigtig opgave at begrænse vejstøjen, og derfor skal vi også handle, når der er mulighed for at gå nye veje. Der er gode eksempler fra blandt andet Holland på, at netop den her type asfalt kan tage tre-fire decibel af støjen, og det skal vi prøve af så hurtigt som muligt, siger transportminister Thomas Danielsen.Forsøget kommer efter, at forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 besluttede at undersøge en række mulige støjtiltag på Motorring 3.Forsøget med drænasfalt strækker sig over halvandet år, hvor der udføres løbende test og målinger blandt andet af friktion, støjmålinger, glatførebekæmpelse med mere.Den nye asfalt på Motorring 3 bliver lagt ud omkring sommerferien, og derudover er der udpeget følgende tre steder i landet, der skal testes:Her vil der blive lavet strækninger på mellem 500 og 1000 meter. Vejdirektoratet forventer derfor at kunne vende tilbage i slutningen af 2025 med en evaluering af forsøget