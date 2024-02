Den første nye EC-vognstamme er kommet til Danmark

Mandag 5. februar 2024 kl: 09:49

Af: Redaktionen (Foto: Jens Hasse/Chili Foto)DSB vil i den kommende tid arbejde sammen med togproducenten Talgo på at tilrette de sidste detaljer og gennemført de sidste test af Den første vognstamme. DSB forventer, at den første vognstamme sammen med efterfølgende med tilkoblet lokomotiv og styrevogn kan gå i kommerciel drift i efteråret 2024, når Talgo har fået de sidste godkendelser i hus.- Modtagelsen af de første vogne er en milepæl i den mest omfattende transformation af DSB’s togflåde nogensinde. I de kommende år erstattes de aldrende, primært dieseldrevne togsæt, af moderne elektriske og mere klimavenlige tog. Med det høje fokus på komfort på de internationale rejser får vi et væsentligt mere attraktivt produkt til glæde for vores kunder samtidig med, at vi skaber en sammenhængende offentlig transport i Danmark og til udlandet, siger administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen.

I februar 2020 bestilte DSB otte EC-vognstammer, som i 2023 blev fordoblet til 16 vognstammer og 16 styrevogne. De første otte vognstammer leveres i 2024, mens yderligere otte vognstammer og 16 styrevogne leveres i 2026-2027. EC-toget fra Talgo er også bestilt og leveres til tyske Deutsche Bahn (DB).





- Det har været vigtigt for os at anskaffe en togtype, som også leveres til andre topoperatører for at minimere behovet for tilretninger. Det er en fordel, at vi i DSB også kan gøre brug deres erfaringer, siger Flemming Jensen.







Fakta om DSB’s indkøb af togsæt, vogne og lokomotiver:

DSB investerer i en omfattende fornyelse af sin togflåde, der de kommende år skifter fra primært dieseldrevne togsæt til være opbygget af elektriske og mere klimavenlige togsæt og lokomotiver. Interesserede kan se mere om de nye togvogne



Udover miljøgevinsterne og en bedre passagerkomfort vil færre, ensartede og elektriske togtyper give øget driftsstabilitet og færre driftsomkostninger.





Tidslinje over de vigtigste milepæle i fornyelsen af togflåden:

2018: DSB bestiller de første 26 EB-lokomotiver hos tyske Siemens med option på yderligere 16

2020: DSB bestiller 8 EC-vognstammer hos spanske Talgo. De første 3 EB-lokomotiver fra Siemens leveres - og sættes i drift

2021: DSB bestiller 100 elektriske IC5-togsæt på Coradia Stream platformen hos den internationale togproducent Alstom

2022: I alt 42 elektriske EB-lokomotiver er godkendt og leveret

2023: DSB bestiller yderligere 8 EC-vognstammer hos Talgo og udvider ordren med 16 styrevogne

2023: Designet på IC5 låses og produktionen påbegyndes

2023: DSB sender fremtidens fuldautomatiske S-tog i udbud

2024: De første EC-vogne modtages

Planlagt:

2025: Første IC5 leveres til Danmark

2027: IC5 er i passagerdrift

2030: Første fuldautomatiske S-tog i drift





(Foto: Jens Hasse/Chili Foto)



