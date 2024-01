Tog må køre op til 200 kilometer i timen på ny banetrækning

Om jernbanen København-Ringsted:

Den dobbeltsporede jernbane mellem København og Ringsted er 60 kilometer lang

Banen følger på næsten hele strækningen motorvejen langs Køge Bugt

Køge Nord Station er eneste station på strækningen. Her er der mulighed for at skifte til S-tog og Lokaltog og mulighed for at parkere

Jernbanen blev indviet 31. maj 2019

Den højere hastighed er gældende fra Avedøre til Ringsted med undtagelse af enderne og en mindre strækning omkring Køge Nord, hvor hastigheden fastholdes på 180 kilometer i timen.Da den nye bane København-Ringsted blev indviet i juni 2019, var det med en strækningshastighed på 180 kilometer i timen med mulighed for at hæve hastigheden på et senere tidspunkt.

Af: Redaktionen Siden åbningen af Den nye bane København-Ringsted har vedligeholdet været tilpasset til hastighederne på maksimalt 180 kilometer i timen. For at banen kan lade tog køre 200 kilometer i timen, har Banedanmark opfyldt 29 forskellige krav. Disse krav er nu på plads og godkendt, så hastigheden kan hæves til 200 kilometer i timen. Dermed står banen nu klar, når DSB til efteråret har de første tog klar, der kan køre så hurtigt.- I første omgang giver det bedre mulighed for at indhente forsinkelser, når togene har mulighed for at køre 200 kilometer i timen. Det styrker stabiliteten og giver passagererne flere tog til tiden. På sigt vil der også være mulighed for at skære en smule af rejsetiden, siger Peter Svendsen, der er trafikdirektør i Banedanmark.