Lokomotivførere i Tyskland vil indlede tre dages strejke

Tirsdag 9. januar 2024 kl: 12:40

Af: Redaktionen GDL - Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer begrunder strejken med, at modparten hos DB Cargo og hos Deutsche Bahn ikke har vist sig villige til at nå en aftale med GDL om løn- og arbejdsforhold for lokomotivførerne.GDL har også opfordret sine medlemmer hos togoperatørerne Transdev og City Bahn Chemnitz ti at gå i strejke.