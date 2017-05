Scania har forsynet brændselvirksomhed med ny tre-akslet trækker

Tirsdag 9. maj 2017 kl: 12:00

Af: Redaktionen Den nye Scania R 580 er udstyret med en V8-læderpakke med læderindtræk, læderbeklædte dørpaneler, sort læderrat, lædermåtte og rimliste i instrumentpanelet. Den har endvidere originale sideskørter og fuldluft affjedring.Bilens sikkerhedsudstyr omfatter de lovpligtige systemer AEB (Advanced Emergency Braking) og LDW (Lane Departure Warning). Som ekstra sikkerhedssystem er der monteret ACC (Adaptive Cruise Control), som automatisk tilpasser hastigheden og holder afstand til den forankørende.- Vi har valgt en Scania, da vi mener, det er den mest bæredygtige lastbil på markedet og dermed lever op til vores ønsker om selv at være den mest bæredygtige leverandør, siger virksomhedens daglige leder Rune T. Hansen.Biosupply.dk har tilvalgt en service- og reparationsaftale, der også omfatter hydraulikanlægget og gælder i seks år.Biosupply.dk A/S handler med brændsel, håndterer grønt affald og forædler træ med henblik på CO2-neutral energi. Målet er at skabe billige og bæredygtige produkter til forbrugeren, og virksomheden betjener alle kunder lige fra den private til de største varmeværker.