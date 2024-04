Batteri-elektrisk lastbil kan komme i stødet på kort tid

Mandag 29. april 2024 kl: 11:22

Af: Redaktionen - Vores udviklere har med kort varsel sat den nydefinerede MCS-standard ind i e-lastbilen med fuld opladningskapacitet, siger Rainer Müller-Finkeldei, der er chef for Mercedes-Benz Trucks Product Engineering.





Han peger på, at især transportvirksomheder, der køber lastbiler og stiller høje krav til rækkevidde og rådighed over køretøjerne, vil drage fordel af megawattopladning ved 1.000 kilowatt i fremtiden.





Peter Ziegler, der er chef for E-Charging Components hos Mercedes-Benz Trucks fremhæver, at megawattopladningstesten er et stort skridt fremad.









- Inden for branchen refereres der allerede til en opladningskapacitet på over 700 kilowatt som MCS-opladning, siger han og understreger, at man hos Mercedes-Bens Trucks er klar over vigtigheden af, at man kan oplade en batteri-elektrisk eActros 600 1.000 kilowatt og dermed drage fordel af korte opladningstider med lang rækkevidde.







- Vi arbejder nu med fuld fart for at tage MCS-teknologien i vores eActros 600 til serieproduktion, siger Peter Ziegler.









Udviklingsingeniørernes arbejde hos Mercedes-Benz Trucks omfatter yderligere afprøvning af kommunikationsgrænsefladen mellem køretøj og opladningsstation, defineret som en del af MCS-standardiseringen, samt løbende udvikling af prototykomponenter til serieproduktion.









Lanceringen af serieproduktionen af eActros 600 er planlagt til slutningen af 2024. Udover CCS-opladning med op til 400 kW vil eActros 600 senere også muliggøre megawattopladning ved en fuld 1.000 kilowatt, når det bliver tilgængeligt. Her kan man kan bestille en forinstallation, så MCS-teknologien kan eftermonteres til disse modeller.







Den høje batterikapacitet på over 600 kilowatt-timer af en Actros e600 - deraf modelbetegnelsen 600 - og en ny, særligt effektiv elektrisk drivaksel udviklet internt hos Mercedes-Benz Trucks, giver eActros 600 en rækkevidde på 500 kilometer uden mellemliggende opladning. Dette betyder, at e-lastbilen vil kunne køre over 1.000 kilometer om dagen, hvis man lader den op i pauserne. Det kan man opnå selv uden megawattopladning.





Hos Mercedes-Benz Trucks peger man på, at omkring 60 procent af Mercedes-Benz Trucks' kunders langdistancekørsler i Europa er kortere end 500 kilometer, hvilket betyder, at en opladningsinfrastruktur på depotet og ved læsse- og lossestederne er tilstrækkelig. For alle andre formål understreger man hos Mercedes-Benz Trucks, at en kontinuerlig udvidelse af offentlig opladningsinfrastruktur er afgørende for at gøre batteri-elektriske lastbiler fuldt anvendelige til langdistancetransport.







Derfor har megawattopladning stor potentiale specifikt til eksempelvis langdistancetransport.



