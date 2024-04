Rejsekortet er kommet som app - først til nogle tusinde

Tirsdag 9. april 2024 kl: 11:16

Fakta om Rejsekort som app:

I den første version af Rejsekort som app kan man rejse med app'en, hvis man er over 18 år og kan betale med MobilePay

Check ind og ud sker med et swipe i appen og ikke på de blå Rejsekortstandere

App'en registrerer automatisk, om rejsen foregår med bus, tog, metro eller letbane

Afregning sker en gang i døgnet via MobilePay

Man kan rejse som med det nuværende Rejsekort - i hele Danmark samt Øresundstog til Malmö C, Hyllie og Triangeln og buslinje 110 Sønderborg-Flensborg. Dog ikke på Bornholm

Hvis man glemmer at checke ud, kan app'en komme med en påmindelse og endda checke, hvis man slår funktionen Smart check ud til. Derudover bliver rejsende, der har glemt check ud, automatisk checket ud hver nat klokken 04.00, hvis de er checket ind inden klokken 22.00

Rabat på rejser:

Der optjenes fortsat rabat i appen

Der er tidsrabat ved rejser indenfor et regionalt takstområde, og rejsen begynder uden for myldretiden. Det vil sige hverdage kl. 11-13 og kl.18-07 samt lørdag, søndag og helligdage

Trafikvirksomhederne giver 40 procent rabat på rejser i Jylland og på Fyn ved brug af Rejsekort som app. Man får rabat i den kalendermåned, hvor man tager app'en i brug samt den efterfølgende kalendermåned. Efter de to første kalendermåneder vil rabattrinnet være afhængigt af, hvor meget man har rejst og optjent i Rejsekort som app

Sådan passer Rejsekort & Rejseplan A/S på ens data:

For at udstede en gyldig billet, beregne rute og pris korrekt, laver app'en et match mellem GPS’en i brugerens telefon, de stationer eller stoppesteder brugeren kører forbi og køreplaner fra Rejseplanen

Appen bruger kun ens lokationsdata i forbindelse med ens rejser

De lokationsdata, som registreres umiddelbart efter check ud, bruges udelukkende i anonymiseret form til at udregne ens rute korrekt

Loven og dine rettigheder som kunde bestemmer, hvilke data Rejsekort & Rejseplan A/S gemmer

Om leverandøren af Rejsekort som app:

Hen over sommeren 2023 blev der gennemført et miniudbud på selskabets rammeaftale med det formål at anskaffe et app-baseret Rejsekort. Valget faldt på firmaet Fairtiq efter en vurdering ud fra objektive kriterier om kvalitet, pris og tidsplan

Rejsekort & Rejseplan A/S kunne i december 2023 fortælle, at Rejsekort som app var på vej, og tirsdag 9. april var app'en klar til brug for de første 20.000 rejsende over 18 år, som har MobilePay

Om Rejsekort & Rejseplan A/S

Rejsekort & Rejseplan A/S ejes af DSB, Trafikselskabet Movia, Metroselskabet I/S, Midttrafik, Sydtrafik, Nordjyllands Trafikselskab, FynBus og BAT og står for udvikling og drift af produkterne Rejsekort, Rejseplanen, RejseBillet og nu også Rejsekort som app

I 2023 blev Rejsekort anvendt som betaling på mere end 176 millioner rejser med bus, tog, metro og letbane på tværs af landet, mens der dagligt var 1,5 millioner rejsesøgninger på Rejseplanen

Af: Redaktionen Rejsekort & Rejseplan A/S, der har arbejdet med Rejsekort som app siden sommeren sidste år, peger på, at Rejsekort som app vil gøre billetkøb til kollektiv transport nemmere og hurtigere, da det blot kræve et swipe på telefonen for at sikre sig en gyldig billet. App'en registrerer automatisk, om rejsen foregår med bus, tog, metro eller letbane, og hvilket stoppested eller station rejsen starter og slutter på. Skifter man transportmiddel undervejs, skal man ikke checke ind på ny.App'en reducerer også risikoen for, at man glemmer at checke ud, da den både kan minde dig om at checke ud og alternativt checke ud for dig, når rejsen er slut. I den første version har et begrænset antal rejsende fået adgang til appen, og i den kommende tid vil flere kunne komme til.- Vi har glædet os meget til at lancere første version af Rejsekort som app. Det er en stor milepæl, og vi glæder os til at videreudvikle appen over de kommende år, siger Kasper A. Schmidt, der er administrerende direktør hos Rejsekort & Rejseplan A/S.I første omgang er det rejsende over 18 år med en iPhone og har MobilePay, der kunne hente den nye app. Om kort tid kan Android-brugere også downloade appen. Senere på året vil alderspensionister kunne få gavn af app'en. De kommende år vil der blive tilføjet flere funktioner til appen. I 2025 vil også børn og rejsende, der er visiteret til rabat, kunne checke ind med Rejsekort som app, ligesom det bliver muligt at checke medrejsende, hunde og cykler ind.Var man som os her på redaktionen ikke blandt de første, der fik mulighed for at tage app'en i brug, kan man skrive sig op og få besked, når Rejsekort & Rejseplan A/S åbner for flere brugere. Begrænsningen i antallet af brugere bliver ophævet i løbet af 2024.Selvom Rejsekort & Rejseplan A/S er lanceret som en app, kan rejsende stadig bruge Rejsekort som kort.- Vi ved, at der er en gruppe af vores nuværende Rejsekortkunder, som af forskellige årsager ikke ønsker eller har mulighed for at bruge en app. Dem udvikler vi også en ny løsning til i form af fysisk udstyr, som det kendes fra det nuværende Rejsekort. De får et relevant og sammenhængende tilbud til at købe billet. Vi udfaser ikke det fysiske Rejsekort, før vi har et godt alternativ på plads for dem, som ikke kan anvende app'en, understreger Kasper A. Schmidt.