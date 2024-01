Aktører på jernbaneområdet kan straffes for alvorlige sikkerhedsbrud

Torsdag 25. januar 2024 kl: 12:51

Af: Redaktionen I en ny bekendtgørelse sørger Trafikstyrelsen for, at der er mere tydelige rammer for, hvordan og hvornår jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og jernbaneentreprenører kan straffes for at svigte sikkerheden i driften.Bekendtgørelsen fastsætter, hvordan aktørerne på området kan politianmeldes uden forudgående påbud eller forbud, hvis der er tale om alvorlige brud på EU’s regler for drift og trafikstyring på jernbanen.De nye regler betyder, at jernbanevirksomheder kan straffes med bøde eller op til fire måneders fængsel, hvis overtrædelser er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og straffen kan stige op til to års fængsel, hvis der er særligt skærpende omstændigheder.Bekendtgørelsen er for eksempel tiltænkt situationer, hvor gods ikke er fastspændt tilstrækkeligt.Interesserede kan læse den fulde bekendtgørelse om straffebestemmelserBekendtgørelsen tager udgangspunkt i EU-Kommissionens gennemførselsforordning 2019/773 af 16. maj 2019 (TSI OPE).