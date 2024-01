København og Atlanta i delstaten Georgia bliver forbundet med direkte flyforbindelse

Tirsdag 16. januar 2024 kl: 12:33

Af: Redaktionen Hos Københavns Lufthavn peger man på, at den nye forbindelse til lufthavnen i Atlanta, der er verdens travleste lufthavn med omkring 107 millioner passagerer om året, understreger og styrker Københavns Lufthavns position som et vigtigt knudepunkt i Nordeuropa.

Ruten til Atlanta, der ofte bliver ofte kaldt Sydstaternes hovedstad, er SAS' 10. rute til Nordamerika i det kommende sommertrafikprogram fra København. I alt vil fire flyselskaber betjene 13 direkte ruter fra København til Nordamerika hen over sommeren.







- Ruten til Atlanta betyder, at der bliver endnu bedre forbindelser mellem Danmark og Nordamerika, og det giver Københavns Lufthavn en endnu bedre position som et vigtigt trafikknudepunkt. Vi er meget tilfredse med at flere flyselskaber vælger København til og at de eksisterende selskaber udvider rutenetværket, siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn.





Oversigt over flyselskaber og ruter fra København til Nordamerika i det kommende sommertrafikprogram:

SAS: Atlanta, Boston, New York-JFK, New York-Newark, Chicago, Washington DC, Los Angeles, San Francisco, Miami (til 7. april) og Toronto.

Toronto og Montreal American Airlines: Philadelphia

Philadelphia Delta Airlines: New York-JFK



