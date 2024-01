Esbjerg-virksomhed har solgt sø– og luftfragtsaktiviteter fra

Fredag 5. januar 2024 kl: 10:53

Af: Redaktionen Jutlandia Terminal udvider dermed sine aktiviteter inden for sø– og luftfragtssegmentet og får en bredere kundebase samt kvalificeret personale med fra IAT.Jutlandia Terminal og IAT er begge familieejede virksomheder, hvor fokus er at levere kvalitetsløsninger med et højt service - og informationsniveau, hvor kunderne er i fokus, hvilket denne aftale sikrer. Det passer samtidig ind i både IAT's og Jutlandia Terminals strategi, hvor der begge steder er fokus på at blive stærkere i de nicher man arbejder i.- Det lå ikke lige i kortene at sælge fra, men jeg ved, hvad Jutlandia Terminal står for, og da henvendelsen kom fra dem, synes jeg at det gav god mening. Det vigtigste er, at jeg ved, at både kunder og personale kommer et sted hen, hvor de vil være glade for at være, siger Christian Christensen, der er administrerende direktør i IAT.Kristian Svarrer, der er en af ejerne af Jutlandia Terminal, er glad for, at IAT har taget positivt imod henvendelsen.- Vi glæder os til få integreret afdelingen ind i Jutlandia, så vi kan tilbyde et endnu bedre produkt, siger han.Interesserede kan læse historien bag Jutlandia TerminalOg om IAT's historie