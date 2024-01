Lufthavn i Billund "fløj" ud af 2023 med flere passagerer - trods et fald i december

Onsdag 3. januar 2024 kl: 16:01

Af: Redaktionen Når det gælder luftfragten kunne Billund Lufthavn notere en fremgang i december på 24,7 procent i forhold til samme måned sidste år. Den samlede mængde luftfragt i 2023 endte på 76.363 - 0,7 procent under 2022-niveauet.- Turkish cargo har især luft under vingerne på deres import, og Maersk Air Cargo tilføjer en masse nyt luftfragt til Billund, hvor deres transitmængder i høj grad løfter niveauet. Væksten for december er løftet af en flot fremgang på både import og eksport, der gør, at aktiviteten for hele året slutter på næsten samme niveau som sidste år. Retningen for det nye år er lagt med masser af udvikling og vækst, siger Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn.Billund Lufthavn har som et led i sin strategi på luftfragtområdet arbejdet målrettet på, at der skal flyves mere luftfragt fra lufthavnen, end der køres på lastbiler. Historisk har der overvejende været fragt, der er pakket som luftfragt i Billund og kørt af sted på lastbiler til andre lufthavne, som eksempelvis Amsterdam og Frankfurt.Billund Lufthavn peger på, at det tippede i september i år, hvor der var mere luftfragt på vinger end på hjul, og trenden blev fastholdt i oktober, november og december.– I det sidste kvartal og mere til har vi mødt vores ambition om at flyve mere luftfragt fra Billund Lufthavn end der er kørt herfra på lastbiler. Vi er en lufthavn, og vi er gode til at håndtere fragten, og nu bliver vi i højere grad brugt som dét, vi er sat i verden til – nemlig at flyve. Det vil med stor sandsynlighed også vækste fremadrettet, fordi det er en anerkendelse af, at vi er effektive til at håndtere luftfragten til stor tilfredshed for kunderne, siger Jan Hessellund.





Månedsrapport for December 2023



December 2023 December 2022 Procent Ændring Starter og landinger 2.567 2.844 -9,7 % -277 Kommerciel traffik 1.968 2.109 -6,7 % -141 GA Trafik 475 513 -7,4 % -38 Lokal trafik 124 222 -44,1 % -98

Passagerer 210.992 216.095 -2,4 % -5.103 Kommerciel trafik 210.678 215.829 -2,4 % -5.151 Ankommende 101.470 102.874 -1,4 % -1.404 Afgående 106.114 109.725 -3,3 % -3.611 Transit/transfer 3.094 3.230 -4,2 % -136

Luftfragt i tons 7.197 5.770 24,7 % 1.427 Import 1.454 1.203 20,9 % 251 Eksport 5.743 4.567 25,7 % 1.176



(Kilde: Billund Lufthavn)

