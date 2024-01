Konkurrencemyndighederne i Norge godkender handel mellem flyselskaber

Onsdag 3. januar 2024 kl: 15:01

Af: Redaktionen - Vi er meget tilfredse med, at det norske konkurrencetilsyn har truffet denne beslutning, og at der er blevet lyttet til vores input. Opkøbet vil give kunderne et bedre rutetilbud, flere valgmuligheder og vil bidrage til at sikre gode, norske arbejdspladser. Vores kunder vil kunne rejse nemt på tværs af vores rutenetværk, både i Norge og internationalt. Vi får en mere effektiv drift og sikrer en stærk norsk luftfartsindustri med lokale arbejdspladser og ordentlige arbejdsforhold, sagde Geir Karlsen videre.Hos Widerøe pegede selskabets administrerende direktør, Stein Nilsen, på, at selskabet ser vi frem til at arbejde sammen med Norwegian om at tilbyde bedre og mere konkurrencedygtige rejser for dem, der er afhængige af fly som kollektiv transport.- Opkøbet sikrer norske arbejdspladser med norske løn- og arbejdsvilkår, at kritisk kollektiv trafik forbliver på norske hænder, og at Widerøe forbliver et selvstændigt flyselskab og brand med hovedkontor i Bodø, sagde han kørt før jul.For passagererne vil Widerøes regionale rutenetværk og Norwegians indenrigs- og udenrigsruter blive knyttet tættere sammen. Widerøe dækker 40 små og mellemstore lufthavne i Norge samt nogle større lufthavne i Europa. Norwegian flyver på sin side over 300 ruter til godt 120 destinationer i Norden og Europa i højsæsonen.