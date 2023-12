Hirtshals Havn skal have ny formand

Tirsdag 19. december 2023 kl: 10:49

Af: Redaktionen Anker Laden-Andersen har meddelt Hjørring Byråd og Hirtshals Havn's bestyrelse, at han med udgangen af marts næste år ønsker at udtræde af havnens bestyrelse og dermed fratræde som havnens bestyrelsesformand - en post, som han har bestridt siden 2010.Anker Laden-Andersen var fra 2001 og frem til han blev udpeget til formand menigt medlem af Hirtshals Havns bestyrelse. Anker Laden-Andersen har dermed bidraget til og været en del af den store udvikling, som Hirtshals Havn har gennemgået i over 20 år.- På et eller andet tidspunkt skal der ske en udskiftning i havnens formandskab. Jeg mener, at det er det rette tidspunkt at trække mig som formand. Hirtshals Havn har en stærk økonomi og et stabilt forretningsgrundlag. Det giver havnens bestyrelse god tid til at finde min afløser, som får mulighed for at deltage i arbejdet i den resterende del af valgperioden. Efter næsten 14 år på posten ønsker jeg at få lidt mere plads i kalenderen og prioritere mine mange andre opgaver fremover, siger Anker Laden-Andersen.Den afgående bestyrelsesformand forlader en veldrevet virksomhed, hvis fremtidige kurs er lagt - blandt andet i form af Hirtshals Havn's forestående havneudvidelse.Dertil kommer, at havnens ambitioner om at blive en central spiller inden for den grønne omstilling er godt på vej til at blive realiseret. Mandag meldte Fonden for Retfærdig Omstilling eksempelvis, at Greenport Scandinavia tildeles 109 millioner kroner til udviklingen af Hirtshals Havn som et grønt europæisk knudepunkt for fangst, transport, lagring og udnyttelse af CO2 (CCUS) - et projekt, som i høj grad er blevet en realitet gennem udviklingsselskabet Greenport North.- Anker Laden-Andersen har været en drivende kraft bag havnens udvikling de sidste 14 år. Udviklingen af nye forretningsområder har løftet havnens udvikling og erhvervsudviklingen i hele området. Hirtshals Havn er nu i gang med et stærkt udviklingsspor i den grønne omstilling, hvor udbygningen af den kommunalt ejede havn danner afsæt for et grønt erhvervseventyr, siger Borgmester for Hjørring Kommune Søren Smalbro (V) og fortsætter:- Hirtshals Havn og Hjørring Kommune skylder Anker en stor tak for hans store indsats og de nye grønne vækstmuligheder, som vi har foran os.Arbejdet med at finde en ny bestyrelsesformand, som pr. 1. april næste år kan tage over efter Anker Laden-Andersen blive sat i gang inden længe.