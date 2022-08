Transportvirksomhed fik besøg af over 1.500

Mandag 29. august 2022 kl: 11:51

Af: Redaktionen Frode Laursen’s åbent hus-arrangement i Jyderup, hvor alle interesserede kunne kigge ind, begyndte klokken 11 lørdag formiddag. Mellem 1.500 og 1.800 lokale valgte efterfølgende at bruge et par timer på en rundvisning på lageret og et kig på de røde Forde Laursen-lastbiler.- Det er fantastisk, at så mange kom forbi. Vi var lidt nervøse, da regnen silede ned lørdag morgen, men heldigvis drev det over, og vores gæster kunne få den fulde oplevelse både inde og ude, lyder det fra en glad Adam Lading, der er lagerchef på lageret i Jyderup.- Vi er rigtig glade for at kunne vise vores arbejdsplads frem. Vi er stolte af det, vi går og gør i hverdagen, og håber selvfølgelig også, at en dag som den i lørdags gør, at andre får lyst til at være med, siger han videre.Ud over rundvisning og lastbiler bød Frode Laursen også alle besøgende på pølser, slush-ice, hoppeborge - og en snak om trafiksikkerhed.





