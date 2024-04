Chaufførmangel blokerer for udvidelser hos halvdelen af Europas vognmænd

RAPPORT FRA VEJTRANSPORTORGANISATION:

Torsdag 25. april 2024 kl: 13:58

Vognmænd søger løsninger

Af: Redaktionen IRU's 2023-undersøgelse har undersøgt forholdene hos godt 1.000 europæiske vejgodstransportoperatører.Andre konsekvenser af manglen omfatter reduceret produktivitet for knap halvdelen af virksomhederne og et fald i omsætningen for 39 procent af virksomhederne.EU, Norge og Storbritannien mangler ifølge IRU-rapporten tilsammen over 233.000 lastbilchauffører. Hvis der ikke træffes væsentlige foranstaltninger vil manglen i 2028 komme op over 745.000, da mange chauffører til den tid vil være gået på pension. Gennemsnitsalderen blandt lastbilchauffører er ifølge IRU på 47 år. En trediedel af chaufførerne er over 55 år og ventes at gå på pension inden for de næste ti år. Under fem procent af chaufførerne i Europa er under 25 år.Ifølge IRU-rapporten sætter over 70 procent af transportvirksomhederne gang i tiltag for at fastholde og tiltrække chauffører.Over halvdelen af virksomhederne giver præstationsbelønninger og højere løn for bedre at fastholde og tiltrække chauffører. I Europa er bruttolønnen for en lastbilchauffør i gennemsnit 55 procent højere end den nationale mindsteløn. I Holland ligger den 233 procent over.





Andre tiltag omfatter investering i bedre køretøjer (44 procent), dækning af omkostninger til adgang til erhvervet (35 procent) og opkvalificerings- og efteruddannelsesmuligheder (25 procent).





IRU fremhæver, at omkostningerne ved at få et lastbilkørekort og faglige kvalifikationer i Europa i gennemsnit er 3,7 gange større end den gennemsnitlige månedlige mindsteløn, og dermed udgør en væsentlig barriere for at tiltrække folk til erhvervet, især unge.





- IRU's seneste europæiske lastbilchaufførmangel-rapport viser tydeligt, at transportvirksomhederne og dermed EU-handlen bliver svækket af manglen på chauffører. Det er også tydeligt, at virksomhederne gør alt, hvad de kan for at tiltrække og fastholde flere chauffører, lyder det fra Raluca Marian, der er direktør i IRU's repræsentation i Bruxelles.





- Selvom årsagerne bag manglen på chauffører er forskellige, må EU og regeringerne tage deres ansvar for at fjerne adgangsbarrierer og støtte mere attraktive arbejdsforhold.





Han fremhæver, at gabet mellem skole og uddannelsen til lastbilchauffør bør lukkes ved at åbne for, at 17-årige får mulighed for at få køreerfaring sammen med en chauffør-træner.





- Anerkendelsen af tredjelandes kørekort og kvalifikationer bør harmoniseres på EU-plan. Og chaufførers hvileforhold bør også forbedres, herunder ved at bygge mere sikker og sikker parkering, påpeger han.





Få kvinder vælger chaufførerhvervet

IRU-rapporten berør også kvinders andel af de europæiske lastbilchauffører. Ifølge rapporten er 4 procent af de europæiske lastbilchauffører kvinder. I Tyskland er andelen på 7,2 procent, i Rumænien på 6,1 procent og Frankrig på 4,5 procent.





Tilgængeligheden af sikre arbejdsforhold og adgang til veludstyrede rastepladser er de primære bekymringer for kvinder. At forbedre dem er nøglen til at tiltrække flere kvinder til faget, konkluderer IRU i rapporten.









© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.