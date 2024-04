Dårlige bremser førte til betinget frakendelse af førerretten

Torsdag 25. april 2024 kl: 13:27

Af: Redaktionen Sagen begyndte for snart to år siden 19. maj, da chaufføren blev standset ved Årslev af Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd.Her blev lastbilens bremser testet på politiets bremseprøvestand. Testen viste, at de ikke levede op til kravene.En tilkaldt bilinspektør vurderede, at der var stor risiko for, at vogntoget ville sakse - altså at sættevognen ville skride ud - i tilfælde af en bremse- undvigemanøvre. Bilinspektørens test viste, at det kunne mærkes, at sættevognen ”skubbede”, når man bremsede ned.Politiet fremhæver, at man som chauffør skal kontrollere, at bremserne på ens køretøj virker.









Chaufføren vedtog efter dommerens tilkendegivelse bøden og den betingede frakendelse i retten.





