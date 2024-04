Aarhus Letbane fejrer fem år med den fulde strækning

Onsdag 24. april 2024 kl: 13:43

Gratis med letbanen



Af: Redaktionen 30. april er det fem år siden, at letbanestrækningen til Grenaa åbnede, og Letbanen var udbygget i de tre etaper, der var planlagt. Første etape gik fra Aarhus Hovedbanegård til Universitetshospitalet i Skejby. Anden etape forbandt Odder og Aarhus H, mens tredie etape var strækningen til Grenaa. Letbanen kører i dag på 110 kilometer skinner og krydser fire kommunegrænser.- Vi satte passagerrekord sidste år med næsten 6 millioner passagerer, og selv om vi har en målsætning om endnu flere passagerer i fremtiden, så er vi både taknemmelige og stolte over, at så mange mennesker bruger Letbanen. Det er passagererne, vi hylder. Derfor håber vi også, at rigtig mange har lyst til at deltage i de forskellige indslag, som markerer fødselsdagen, siger bestyrelsesformand for Aarhus Letbane, Mie Krog.Med knap 1,6 millioner passagerer i første kvartal af 2024 er Letbanen på vej til at transportere flere passagerer end sidste år.På jubilæumsdagen tirsdag 30. april kan alle køre gratis med Letbanen. Både mandag 29. april og tirsdag 30. april bliver der en række happenings i togene og ved letbanestoppene med eksempelvis musik og uddeling af forfriskninger til passagererne.Mandag 29. april mellem klokken 13.00 og 15.30 er der en officiel markering af fødselsdagen på Herman Sallings Plads tæt på Skolebakken og Domkirken, hvor alle er velkomne til at kigge forbi i teltet på pladsen, hvor der vil være musik og forfriskninger. Transportminister Thomas Danielsen (V) kommer forbi og holder tale. Det samme gør Aarhus' borgmester Jakob Bundsgaard (S) og regionsrådsformand Anders Kühnau (S).







Med Letbanen er CO2-belastningen fra kollektiv transport blevet mindre. Ifølge Letbanen er der en konkret årlig besparelse på 4.305 ton CO2 - et fald på 70 procent i forhold til tidligere samt renere luft ved skiftet til den eldrevne Letbane.





- I disse år sker der en grøn omstilling af alle dele af vores samfund. Her spiller den måde, vi transporterer os på en stor rolle. Hos Aarhus Letbane er vi glade for at kunne bidrage til en grønnere transportform til de stadig flere passagerer, der vælger Letbanen, siger Mie Krog.









Over 25 millioner passagerer har taget Letbanen siden åbningen af den første strækning i 2017.





