Konkursramt transportvirksomhed i Glostrup havde 30 medarbejdere

Onsdag 24. april 2024 kl: 11:21

Af: Redaktionen Statstidende skriver, at likvidator blev udmeldt 12. april, og at advokat Henrik Selchau Poulsen, der har adresse på Nørregade i København K, er udpeget som kurator. Under tvangsopløsningen var advokat Anne Birgitte de Jonquières Gammeljord, der har adresse i Poul Ankers Gade i København likvidator.Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret inden tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. konkursdagen.Det seneste regnskab fra H.A. Transport ApS afsluttet 30. juni 2023 viste et overskud på 6.693.000 kroner, en egenkapital på 2.473.000 kroner og en balance på 13.380.000 kroner.Året før kom virksomheden ud med et underskud på 8.716.000 kroner, hvilket skar egenkapitalen ned under nul til minus 4.221.000 kroner. Balancen var efter 2021-2022 regnskabet på 8.839.000 kroner. De to foregående år viste virksomhedens regnskaber positive tal.