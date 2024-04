Ny elektrisk motor er en del af større batteri-elektrisk lastbilprogram

Tirsdag 23. april 2024 kl: 15:19

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De komponenter og løsninger, som Scania introducerer denne gang, er særligt til vognmænd og transportører inden for distribution eller anlægskørsel. Ud over flere nye elektriske motor drejer det sig blandt andet om en tandem-bogie til BEV-biler, så tipbiler, kroghejsbiler, beton-miksere og en række andre opbygningstyper specificeres uden, at det går ud over funktionalitet eller lasteevne. Scania introducerer også en række forskellige kraftudtagsløsninger til at drive hydraulik eller anden opbygning.Den nye elektrisk motor, EM C1-2, leveres i to versioner på henholdsvis 210 kW (285 hk) og 240 kW (326 hk) hvilket passer til de fleste solobiler.EM C1-2 er fysisk kortere end sine kraftigere søskende, hvilket giver mere plads til batterier og/eller udstyr såsom støtteben, ligesom det kan muliggøre kortere akselafstand.Scania betegner den nye motor som en all-round-motor til lettere opgaver. Den kombinerer lav vægt med høj effekt, masser af drejningsmoment og jævn kraftlevering med to gear. Den er ideel til distributionskørsel, men er ligeledes egnet til andre anvendelsesområder, som eksempelvis kommunale servicekøretøjer. Ved en typisk distributionslastbil vil betegnelsen være Scania 24 P (hvis det er 240 kW-versionen).El-motorens præstationer svarer til Scania's 9-liters dieselmotor.- Det er den slags elektriske motor, der passer på et uendeligt antal opgaver ved at være let og fleksibel, men også kraftfuld. Den har en enkelt permanent magnet, to gear og er virkelig "momentstærk" for sin størrelse. Det giver køreegenskaber og en smidighed, som chauffører kommer til at værdsætte, siger Fredrik Allard, der er Senior Vice President og Head of E-mobility hos Scania.Et område, der i starten har budt på visse udfordringer, når man går elektrisk, er kraftudtaget (PTO). Effektive og robuste PTO'er er afgørende for mange anvendelsesområder, og derfor tilføjer Scania nu også en række forskellige PTO-løsninger.Og så er der batterierne. Scanias batteri-elektriske lastbiler kommer med batterier, der typisk har en levetid svarende til 1,3 millioner kilometer, hvilket passer med en lastbiles normale levetid. Udgangspunktet er en to-akslet trækker med en standard-trailer og den store batteripakke på 624 kWh med et SOC-vindue på 75 procent. SOC står for State of charge og er et udtryk for, hvor stor en del af batteriets kapacitet, man har til rådighed. Der vil være mulighed for at vælge imellem 75 procent eller 83 procent SOC. Med 83 procent SOC giver det tæt på 500 kilometer rækkevidde inden, der skal lades igen. Ved valg af 75 procent SOC får man til gengæld lidt længere levetid.Scania fremhæver, at batteriernes CO2-aftryk i forbindelse med fremstillingen er cirka en tredjedel af sammenlignelig industri-reference blandt andet takket være det faktum, at de produceres med fossilfri elektricitet i det nordlige Sverige. Scania anvender en særlig type lithium-ion-batterier tilpasset brug i lastbiler, og batterierne bliver samlet i Södertälje til batteripakker på 416 eller 624 kWh, med et SOC-vindue på cirka 83 proicent tilgængelig energi.Den nye teknik vil blandt andet blive brugt i Danmarks for tiden mest udbredte BEV-lastbil - Scanias L-serie og kraftudtagsløsninger med op til 60 kW vil være yderst attraktiv til mange anvendelser.- Samtidig vil Scania's mulighed for at kunne specificere 10 tons forakseltryk bidrage til at kunne løse komplicerede opbygninger eksempelvis med kran bag førerhus, siger salgsdirektør Anton Freiesleben fra Scania Danmark.