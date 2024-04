En plus en plus en plus en - bliver et 34 meter langt vogntog

Tirsdag 23. april 2024 kl: 10:28

Af: Redaktionen Et almindeligt lastvognstog må typisk være 18,75 meter langt, et modulvogntog må være 25,25 meter, mens de nye dobbelttrailer-vogntog - også kaldet Duo2 - må være op til 34 meter i længden. Det giver mulighed for, at en trækker eksempelvis kan køre med to sættevogne med plads til hver en 40- eller 45-fods container koblet sammen med en dolly. I første omgang må man køre med dobbelttrailervogntog på en strækning mellem Aarhus og Høje Taastrup - og inden længe muligvis videre til Sverige over Øresundsbroen.



Dobbelttrailer-vogntogene må veje omkring 70 ton, og trods deres større vægt vil de slide mindre på vejene, da at vogntogene har mindst 11 aksler at fordele på vægten i forhold til almindelige modulvogntog, som typisk har 8 aksler.





Det positive argument for de ekstra lange vogntog, er udsigt til en reducere godstransportens CO2-udledning, da man med et dobbelttrailer-vogntog kan fragte væsentlig mere gods end med almindelige vogntog og modulvogntog - samt at logistikvirksomhederne kan spare omkostninger ved at effektivisere med de lægere vogntog.







Det første city modulvogntog - uden trækker - som Lastas har leveret, består forrest af en to-akslet Kel-Berg city gardintrailer med 10-tons aksler, luftaffjedring, skivebremser, Tridec tvangsstyring af den bagerste aksel, bund af 28 mm hårdttræsplanker med stålplade over Tridec drejesystem og TÜV-godkendt til 9.000 kg. Derudover er der monteret et galvaniseret WAP-træk i bagenden, 13 stk. FlexStrap surringsstropper og en Dhollandia-lift med mere. Traileren er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 35.000 kg.

Dernæst kommer en to-akslet Kel-Berg dolly med galvaniseret chassis og to 9-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Dollyen, der har en tilladt totalvægt på 18.000 kg, er leveret med 400 mm nedbygget trækstang og har en skammelhøjde på 1.150 mm.





Til sidst kommer en tre-akslet Kel-Berg gardintrailer med tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser. Den 15.050 mm lange trailer har plads til 37 europaller på bunden, der er udført i 28 mm hårdttræsplanker og TÜV-godkendt til 9.000 kg. Derudover er der monteret 8 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere, 15 sæt 2,5 tons binderinge i kantskinner og 2 stk. plywood bagdøre bagerst. Traileren er XL-godkendt og har en tilladt totalvægt på 38.000 kg.



