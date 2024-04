Green Truck Award endte igen hos Scania

Mandag 22. april 2024 kl: 17:00

Af: Redaktionen - Scania deltager i mange pressetests i Europa, men Green Truck Award fokuserer på, hvad der er et absolut kernekrav i vores branche - at tilbyde kunderne den bedst mulige transporteffektivitet, siger Stefan Dorski, der er Senior Vice President og Head of Scania Trucks.- Vores Super-baserede drivlinje blev introduceret i 2021 og bragte et nyt ydelsesniveau til markedet med sine 8 procent brændstofbesparelser, som vores kunder nu nyder godt af i deres daglige drift, siger han videre.Den årlige "Green Truck-test" arrangeres af magasinerne Trucker og VerkehrsRundschau. Det begyndte i 2011 og er blevet afholdt 14 gange. Indtil videre har Scania vundet testen ni gange i alt, fire andenpladser og en femteplads det første år.- Vi er i Scania meget stolte og glade over at have genvundet titlen som den mest effektive langturlastbil i verden. At bruge mindre brændstof betyder, at vores lastbiler bidrager meget til at begrænse CO2-emissionerne, da så meget af verdens transporter stadig er afhængige af forbrændingsmotorer, siger Stefan Dorski.Den bedste lastbil i testen identificeres ved at anvende en formel, der dækker alle de relevante aspekter af at være transporteffektiv og bæredygtig: brændstofforbrug, gennemsnitshastighed, brugt AdBlue-volumen og lastbilens vægt - jo lettere jo bedre.Hos Scania peger man på, at hvis man ser nærmere på de faktiske data, der bruges i Green Truck-formlen, skiller Scania's resultater sig ud.Over en afstand på 100 kilometer er den gennemsnitlige forskel i forhold til andenpladsen 0,41 liter brændstof. Set i perspektiv - at en langdistancelastbil kører omkring 150.000 kilometer hvert år - gør det forhold Scania mere end 600 liter om året bedre stillet end den nærmeste konkurrent. Med sine 7.040 kg var Scania-lastbilen også det letteste køretøj og opnåede den højeste gennemsnitshastighed med 79,70 km/t. Scania introducerede også en opdateret version af sit CCAP-system (Cruise Control with Active Prediction) i maj 2023, hvilket Scania vurderer, har givet et forspring i testen.Selve testen foregår på forskellige typer veje (dog hovedsageligt motorveje) i München-området. Alt overvåges nøje af arrangørerne og af personale fra de deltagende producenter. En referencelastbil bruges altid til at kompensere for skiftende forhold som for eksempel modvind, regn og temperatur.