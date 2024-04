Lastbilchauffør blev overfaldet af to mænd på rasteplads ved Holbæk

Mandag 22. april 2024 kl: 13:58

Af: Redaktionen

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at de to mænd efter overfaldet kørte fra stedet ad Ringstedvej mod syd, hvor de også var kommet fra.









De to mænd beskrives som:





A:

Mand, mellemøstlig af udseende, 35-40 år, 165 cm

Kropsbygning: Kraftig

Hårfarve: Sort

Hårlængde: Kort

Yderligere kendetegn: skægstuppe

Iført: kasket og sort dynjakke





B:

Mand, mellemøstlig af udseende, 35-40 år, 190-200 cm

Kropsbygning: Almindelig

Hudfarve: Brun

Hårfarve: Sort

Hårlængde: Kort

Yderligere kendetegn: Fipskæg

Iført: Sort dynjakke med noget hvid farve ned langs lynlåsen og rød/orange bukser









Politiet oplyser, at de to gerningsmænd kørte i en ældre hvid kassebil med nummerplader, der startede med "PLZ".









Den 46-årige ringede efter hjælp, og politi og ambulance kørte til rastepladsen. Patruljen holdt udkig efter den hvide kassebil undervejs, men mødte den ikke. Lastbilchaufføren blev kørt til tjek på sygehuset, men han var sluppet fra overfaldet uden alvorlige skader.









Fra lastbilen manglede et SD-kort fra bilens dashcam, men ingen andre værdier var fjernet fra bilen.









Politiet efterforsker sagen og forsøger at finde et motiv til overfaldet. Politiet oplyser videre, at chaufføren ikke havde bemærket noget under sin tur fra Jylland, hvor han kørte af motorvej E20 ved Sorø mod Holbæk - og han havde ingen mistanke til et motiv.





Vidner som har bemærket de to beskrevne personer eller den udenlandske varebil bedes ringe til politiet med oplysninger i sagen på telefon 114.

