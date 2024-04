47 fik guldmedaljer ved DM i Skills 2024

Mandag 22. april 2024 kl: 13:10

Den samlede vinderliste:



Alubygger

Anlægsgartner

Anlægsstruktør

Autolakerer

Automatiktekniker

Bager

Blomsterdekoratør

Brolægger

Bygningsmaler

Bygningssnedker

Bygningsstruktør

Elektriker

Entreprenørmaskinmekaniker

Flisemurer

Frisør

Glarmester

Gourmetslagter

Grafisk tekniker

Gulvlægger

Industritekniker CNC Drejning

Industritekniker CNC Fræsning

Karrosseritekniker

Klejnsmed

Kok

Konditor

Kosmetiker

Lastvognsmekaniker

Maskinsnedker

Mediegrafiker

Murer

Møbelpolstrer

Møbelsnedker

Personvognsmekaniker

Procesoperatør

Receptionist

Skiltetekniker

Slagter

Smørrebrød og Catering

Social- og sundhedsassistent

Tagdækker

Teknisk isolatør

Tjener

Tækkemand

Tømrer

Urmager

Vejgodstransport

VVS-energispecialist

Af: Redaktionen Alle vindere i 47 fag ved DM i Skills 2024. (Foto: Lasse Lagoni)I de tre dage deltog cirka 280 unge i dysten om at blive den bedste inden for deres fag.Formanden for SkillsDenmark, Søren Heisel, stod lørdag eftermiddag tilbage med en stolt og optimistisk følelse efter at have fulgt medaljekampen på nærmeste hold.- Det har været et DM med en anderledes og flottere åbnings- og afslutningsceremoni end nogensinde før, hvor fag-atleterne virkelig var i centrum. Det har givet en helt særlig gejst, siger Søren Heisel om arrangementerne, hvor konkurrencedeltagerne var på scenen med Josefine Høgh og Christian Degn. Og hvor børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) stod for den officielle åbning, mens statsminister Mette Frederiksen (S) holdt den afsluttende tale inden medaljeoverrækkelsen.Han glæder sig også over de mange tusinde folkeskoleelever og deres forældre og lærere, der var forbi konkurrencestandene.Også mange andre end folkeskoleeleverne har fået en smagsprøve på, hvad erhvervsuddannelserne har at byde på, da der igen i år blev holdt GymnasieSkills, FGU Skills og Læreplads Skills. Her har henholdsvis gymnasieelever og FGU-elever kæmpet i deres egne små erhvervsfaglige konkurrencer, og interesserede lærlinge og lærepladser har kunnet møde hinanden.- DM i Skills er for alvor blevet en festival. En fagfestival. Hvor erhvervsuddannelserne og de dygtige og ambitiøse faglærte, vi er heldige at have, bliver vist frem på alle mulige måder og for mange forskellige målgrupper, så vi kan motivere mange flere til at gå erhvervsuddannelsesvejen, siger formanden for SkillsDenmark og tilføjer:- At vi her i Danmark virkelig kan noget med vores nationale mesterskab, bliver bekræftet af, at folk fra hele Europa kommer for at se, hvad det er, vi gør rigtigt i Danmark med Skills. Det, synes jeg, er sejt.DM i Skills 2024 blev blandt andet besøgt af gæster fra Holland, Kroatien og Irland.Daniel Høj RasmussenNordvestsjællands Erhvervs- og GymnasieuddannelserTarpgaard A/SMagnus Franch HaldJordbrugets UddannelsesCenterVejle AnlægsteknikogNikolaj BohnfeldtJordbrugets UddannelsesCenterAnlægskompagniet v/Mathias TolbøllAlexander Koudal SuhrLearnmark HorsensEntreprenør Jørgen Suhr ApSogTobias Bach RasmussenLearnmark HorsensEntreprenørfirma Steen Hansen ApSJakob Barslund RasmussenCollege360ExolakElias SejergaardTECVestas Wind Systems A/SLine Munk ErikslevUddannelsescenter HolstebroKonditor-Bager Ørum v/Bent J BachsteinLouise Søltoft PedersenRoskilde Tekniske Skole/Roskilde HandelsskoleBering House of FlowersMathias Martin Trust ThorlaciusNEXT Uddannelse KøbenhavnP.P. brolægningogMagnus Holtevang SandbergNEXT Uddannelse KøbenhavnBrolæggerTeamet ApSCamilla Lindholm GelmerRybnersMarlenes malerfirmaLukas Danmark SørensenRoskilde Tekniske SkoleSnedker- og tømrermester Janus OlesenChristian Seager JensenAMU NordjyllandM. Thomsen Støtt A/SogNiclas Friis KnudsenAMU NordjyllandHME A/S Byg og EntreprenørMagnus Bremer HansenTECProjekt ApSJesper VolderHimmerlands Erhvervs- og GymnasieuddannelserBay Christensen A/SKristian Bak HansenEUC NordHæstrup MurerforretningJulie Suárez JørgensenSyddansk Erhvervsskole Odense-VejleSalon HelleCarl-Emil Koch SøndergaardNordvestsjællands Erhvervs- og GymnasieuddannelserF. Weien Svendsen A/SJacob Sebastian RiberZBCSlagter FrimannBenjamin LolkTECHCOLLEGEEnvases Europe A/SLykke Ledet JeppesenMercantecGarantOscar Dahl NielsenTECHCOLLEGESB Stål ApSNoah Borup ThayssenHerningsholm Erhvervsskole & GymnasierGRUNDFOS A/SMads KrygerCollege360BIL & CO. A/SJakob Østergaard NielsenHANSENBERGDamgaard Metal A/SGustav SpurréHotel- og RestaurantskolenRestaurant UformelEmilie StribollZBCVanilla Chocolatier og KonditoriSophia Munk NielsenTECHCOLLEGEBeauty by MunkTobias Kjærgaard MadsenTECHCOLLEGEMAN Nordjylland A/SChristian Malling HemmsenSyddansk Erhvervsskole Odense-VejleFredericia MaskinsnedkeriJonas Vest BlichfeldtRoskilde Tekniske SkoleJJ KommunikationJulius Mondrup BrøggerTradiumMurerfirma Morten Brøgger ApsNellie Mosbæk MikkelsenSkive CollegeAP MøbelpolstringNiels Næraa-NicolajsenRoskilde Tekniske SkoleCopenhagen Woodwork apsMagnus Skov NielsenTECHCOLLEGEThis Auto v/Mathias VilladsenAsbjørn OvergaardEUC LillebæltTriple A A/SogDana Alberte MajgaardEUC LillebæltFMC A/SSofie Karoline TamsTECHCOLLEGEMunkebjerg HotelKaroline Grønlund MikkelsenCollege360Qvie & CoKanpithak PimkoksungZBCDanish Crown HorsensSebastian Thomas Bundgaard LihnAARHUS TECHRestaurant MiroogKatrine Høi BrandtAARHUS TECHVIA CeresbyenKaja LorenzenSocial- og Sundhedsskolen SydAabenraa KommuneJeremiah CastilloNordvestsjællands Erhvervs- og GymnasieuddannelserByens Tagdækker og Tømrer ApSNiklas SchumacherAMU SYDHaunstrup Teknisk IsoleringOskar MathiassenCollege360Fru Larsen Hotel & RestaurantMagnus ThorupDen Jydske HaandværkerskoleSydfynsk Håndværk A/SAndreas Sparre HøjstedNEXT Uddannelse KøbenhavnNEXT Uddannelse KøbenhavnMarius Østergaard KristensenZBCMetropol Ure & Smykker - ViborgShane George Bagge JohnstoneEUC LillebæltAuto LogikAndreas Fredberg PedersenHerningsholm Erhvervsskole & GymnasierVittrups Smedie & VVS ApS