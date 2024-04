Chauffører underviser skolebørn i trafiksikkerhed

Mandag 22. april 2024 kl: 12:25

Trafiksikkerhed i fokus



Fakta om Cyklistprøven:

Cyklistprøven skal skabe tryghed i trafikken for både børn og forældre ved at give børn de bedste forudsætninger for at bevæge sig rundt på cyklen mellem skole, hjem, venner og fritidsaktiviteter

Det er Rådet for Sikker Trafik, der står bag Cyklistprøven på landets skoler

Energiselskabet OK har valgt at støtte gennemførelsen af Cyklistprøven som officiel kampagnepartner. Desuden stiller OK tankvogne og chauffører til rådighed, som skolerne kan bruge i undervisningen

Antallet af ulykker med børn i trafikken stiger fra 10-12-års alderen, når børnene begynder at færdes mere på egen hånd i trafikken (Kilde: Vejdirektoratet).

Af: Redaktionen Mange danske børn cykler hver dag til og fra deres hjem, skole og fritidsaktiviteter. For at sikre, at det sker trygt og sikkert underviser mange skoler i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik eleverne i, hvordan de cykler sikkert i trafikken. Undervisningen rundes af med Cyklistprøven, som typisk foregår i maj og juni.I samme periode besøger OK i alt 21 skoler over hele landet og tilbyder undervisning med fokus på at gøre børnene mere bevidste om, hvordan de skal forholde sig, når de møder en tonstung lastbil i trafikken. Torsdag 18. april fandt det første skolebesøg sted på Lindevangskolen, hvor en OK-chauffør blandt andet lærte børnene, hvor de skal placere cyklen, når de møder en lastbil, som skal svinge til højre.- Når man er barn, skal det at cykle til skole eller i fritiden være sikkert, sundt og sjovt. Vi indgår i det her samarbejde, fordi vi sammen med Rådet for Sikker Trafik vil yde en aktiv indsats i forhold til at forbedre sikkerheden på vejene for børn i lige præcis den alder, hvor deres forældre slipper dem løs i trafikken på egen hånd, siger Steffen Toft Spiele, der er ESG & Sustainability Partner hos OK.Mens tankvognen står i skolegården tilbyder OK-chaufføreren eleverne på 6. årgang en særlig mulighed for at komme op i førerhuset. Her kan de opleve, hvor udfordrende det kan være for en chauffører at opdage cyklister, der er tæt på lastbilen i trafikken.Hovedformålet er at gøre børnene mere opmærksomme på, hvordan de passer på sig selv, når de møder lastbiler i trafikken. Det er med til at skabe trygge og sikre rammer om det aktive liv, som mange børn har, hvor cyklen spiller en central rolle i forhold til at komme rundt.- Det er vigtigt, at lastbilchaufførerne passer på cyklisterne, og samtidig er det også vigtigt, at børn og unge ved, hvordan de kan passe på sig selv, når de møder en lastbil i trafikken. På den her måde får vi klædt børnene bedst muligt på, så de kan cykle sikkert på egen hånd til skole, venner og fritidsaktiviteter, siger Karina Petersen, Vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.