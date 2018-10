Mand fik først en bøde - så blev han anholdt

Tirsdag 2. oktober 2018 kl: 09:49

Af: Redaktionen Den 29-årige mand var blevet noteret for en mindre færdselsforseelse på Nordvestvej, hvor han fik at vide, at han ville få en bøde for unødigt brug af horn. Det fik den 29-årige til at råbe ukvemsord mod betjenten - ord, der ifølge Østjyllands Politi ikke egner sig til offentliggørelse. Ordene handlede blandt andet om, hvor han havde tænkt sig at proppe bøden hen, når han fik den. Det kostede manden en anholdelse og en sigtelse for at fornærme en politibetjent.









