Taxichauffør løb efter piger, der ville løbe fra regningen

Torsdag 2. august 2018 kl: 09:39

Af: Redaktionen Han løb efter en pige, som betjentene hjalp ham med at indhente og tilbageholde ved Rosenkrantzgade ikke langt fr Banegårdspladsen.Chaufføren forklarede, at han havde kørt tre unge piger fra Københavns Hovedbanegård til banegården i Aarhus, og at de havde aftalt en fast pris, som pigerne forsøgte at løbe fra.Den 15-årige pige, som det lykkedes at tilbageholde, erkendte, at hun og hendes veninder havde forsøgt at løbe fra regningen. Patruljen tog kontakt til den 15-åriges mor, der overførte beløbet til hendes konto, så hun kunne betale taxichaufføren, hvad hun skyldte.Den 15-årige pige derudover sigtet for bedrageri, ligesom de sociale myndigheder blev underrettet. Politiet har en formodning om, hvem de to andre piger var.