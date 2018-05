Fynsk fjordhavn skal udvides

Onsdag 9. maj 2018 kl: 12:02

Af: Redaktionen Konsortiet, som kalder sig JV Lindø port of Odense, har vundet udbuddet på 350 millioner kroner, der omfatter etablering af havneareal, kajanlæg samt en særlig heavy-load plade ved kaj, som bliver et særlig unikt element på den nye Terminal Nord på Lindø. Denne heavy-load plade bliver 30 meter fra kaj og ind i land og 100 meter langs kaj, og er en massiv konstruktion, som er særligt egnet til placering af endog meget store mobil- og crawlerkraner.Heavy-load pladen konstrueres således, at alle kendte kommercielt tilgængelige mobil- og crawlerkraner kan bruges til max-grænsen af deres kapacitet på denne plade. Det betyder, at man ved projekter med meget store kraner og meget store og tunge emner kun behøver at udlægge støtteplader/køreunderlag under kranerne, og at kunder ikke skal lave individuel lastfordelingsopbygning ved hvert projekt, som er en omfattende og omkostningsfuld midlertidig etablering på kajen. Dermed vil heavy-load projekter på Lindø både kunne serviceres med den eksisterende 1.200-tons-portalkran på Terminal Syd og fra 2020 med projektopstillede mobil- og crawlerkraner på Terminal Nord.