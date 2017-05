E.ON udvider el-motorvejsnettet med ti nye hurtigladere

Torsdag 11. maj 2017 kl: 10:59

Hjallerup Øst - Frederikshavnmotorvejen 163, 9320 Hjallerup (E45)

Hjallerup Vest - Frederikshavnmotorvejen 164, 9320 Hjallerup (E45)

Vildmose Rasteplads Øst - Hirtshalsmotorvejen 77, 9382 Tylstrup (E39)

Vildmose Rasteplads Vest - Hirtshalsmotorvejen 74, 9382 Tylstrup (E39)

Springstrup Nord - Holbækmotorvejen, 4300 Holbæk (Rute 21)

Springstrup Syd - Holbækmotorvejen, 4300 Holbæk (Rute 21)

Kalbygaard Skov Nord - Silkeborgmotorvejen 242A, 8670 Låsby (Rute 15)

Kalbygaard Skov Syd - Silkeborgmotorvejen 243B, 8670 Låsby (Rute 15)

Søby Vest - Midtjyske Motorvej 135, 7400 Herning (Rute 18)

Søby Øst - Midtjyske Motorvej 134, 7400 Herning (Rute 18)

Fakta om E.ONs hurtigladere:

Har tre udtag: CCS, Mennekes type II og CHAdeMO

Har en kapacitet på 43 kW AC og 50 kW DC (afhængig af biltype)

Kan lade to biler samtidigt (en AC og en DC)

Det tager 20-25 minutter at lade batteriet op til 80 procent

E.ONs ladestandere kan ses her: http://www.eon.dk/ladepunkter

Af: Redaktionen - De nye hurtigladere giver elbilisterne langt større bevægelsesfrihed på tværs af landet og er et stærkt supplement til det offentlige netværk af ladestandere, siger han videre og understreger, at det danske elbilssalg skal øges drastisk, hvis Danmark skal undgå at ende som en diesel- og benzin-ø midt i et elektrisk Europa.Trods et opbremset marked og kun 48 solgte elbiler i årets første kvartal, oplever E.ON et stigende behov for et mere udbygget ladenetværk, der forbinder de forskellige landsdele og skaber mulighed for langdistanceture i elbil. Derfor har E.ON de seneste år udvidet det landsdækkende ladenetværk og opsat mere end 1.300 offentlige ladepunkter, der alle forsynes med certificeret strøm fra vedvarende energi.- Elbiler bliver en vigtig del af fremtidens transportsektor. De danskere, der vælger at købe elbil, skal have adgang til nem og hurtig opladning, også når de er på farten. Det glæder mig derfor, at vi nu får endnu flere hurtigladere langs motorvejene. Regeringen har sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre netop justeret aftalen om afgifter på elbiler for at sparke gang i elbilsalget, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).E.ON forventer at have de nye hurtigladere i drift sidst på efteråret, hvor ladestanderne vil være tilgængelige for alle. De nye hurtigladere bliver opstillet på rastepladser med servicestationer langs Frederikshavnmotorvejen, Hirtshalsmotorvejen, Silkeborgmotorvejen, Midtjyske Motorvej og Holbækmotorvejen.Betaling for opladning foregår enten via abonnement hos E.ON eller via E.ONs ’åbne adgang’, der også tillader brugere, som ikke har et ladeabonnement hos E.ON, at oplade.De nye hurtigladere fordeler sig på følgende adresser:





