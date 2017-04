MAN hejste flaget og holdt gilde over rejst bygning

Torsdag 27. april 2017 kl: 09:15

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Alle håndværkere og ansatte hos MAN i Esbjerg var i dagens anledning inviteret med til rejsegilde på det nye byggeri. Her kunne både bygherren C.C.Contractor og MAN gøre status. MAN’s administrerende direktør Christian Barsøe holdt en lille tale til de fremmødte, og fortalte, at det er med en stor portion stolthed, at MAN inden længe kan tage det nye lastbilcenter i brug - et center, der som det første i Europa er designet til at rumme MAN’s nye varebil. Byggeriet kommer til at omfatte en indendørs udstilling og værkstedsfaciliteter, der også kan håndtere varebiler, da der bliver fem kombinerede last- og varebilsbaner med hurtige og lette tilkørselsforhold.Anlægget, som bygges på en 12.800 kvadratmeter stor grund ved indfaldsvejen til Esbjerg, forventer planmæssigt at kunne tages i brug i løbet af efteråret. Her vil MAN få et moderne og kundevenligt center med et brutto areal på 2.200 kvadratmeter.